Cegah Antrean Panjang, Kunjungan ke Lapas Cibinong Bogor Cukup Pindai QR Code

RADAR BOGOR – Keluarga warga binaan kini bisa menikmati layanan kunjungan yang lebih praktis di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

Melalui inovasi SIGAP (Sistem Inovasi Gate dan Akses Pengunjung) di Lapas Cibinong, proses pendaftaran hingga akses kunjungan kini dilakukan secara digital.

Inovasi itu dihadirkan untuk memangkas antrean pendaftaran manual sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak mengunjungi warga binaan.

Advertisement Melalui sistem SIGAP, pengunjung cukup melakukan pendaftaran secara online sebelum datang ke Lapas Cibinong.

Setelah proses pendaftaran selesai, pengunjung akan mendapatkan QR Code yang digunakan sebagai akses untuk melakukan kunjungan.

Advertisement Dengan memindai kode tersebut, proses akses kunjungan menjadi lebih praktis tanpa harus melalui tahapan pendaftaran secara manual.

Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimkemaswat) Lapas Cibinong, Ricky Robby Rizkiawan, mengatakan inovasi SIGAP merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi keluarga warga binaan.

"Melalui SIGAP, kami berupaya menghadirkan layanan kunjungan yang lebih mudah, cepat, dan tertib," ujarnya kepada Radar Bogor, Selasa, 10 November 2026.

Ia juga mengimbau seluruh pengunjung dan keluarga warga binaan untuk memanfaatkan layanan SIGAP sesuai prosedur yang berlaku guna mendukung pelayanan Lapas Kelas IIA Cibinong yang semakin mudah, cepat dan humanis.

"Kami berharap inovasi ini dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat sehingga proses kunjungan tidak lagi terkendala antrean panjang," ungkapnya.