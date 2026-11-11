Semarak Hari Pahlawan, SDN Jampang 04 Bogor Helat Karnaval Budaya

RADAR BOGOR - Peringatan Hari Pahlawan Nasional di SDN Jampang 04, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor berlangsung meriah, Selasa 10 November 2026.

Tak sekadar menggelar upacara bendera, sekolah tersebut juga menghadirkan nuansa keberagaman budaya Nusantara melalui pentas seni hingga karnaval keliling Desa Jampang.

Sejak kegiatan dimulai, suasana halaman sekolah tampak berbeda.

Seluruh civitas akademika mengikuti upacara dengan mengenakan beragam pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia.

Penampilan tersebut, menjadi salah satu cara sekolah mengenalkan kekayaan budaya bangsa kepada para siswa.

Advertisement Kegiatan ini tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga mengajak generasi muda memahami nilai-nilai kebangsaan serta mencintai warisan budaya Indonesia.

Tanamkan Semangat Kepahlawanan dan Cinta Budaya

Kepala SDN Jampang 04, Irfan Maulana mengatakan, peringatan Hari Pahlawan menjadi kesempatan penting untuk menanamkan rasa hormat dan penghargaan kepada para pejuang yang telah berjasa dalam merebut kemerdekaan Indonesia.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga dirancang agar siswa semakin mengenal keberagaman budaya sekaligus lingkungan tempat mereka tinggal.

"Selain mengenang jasa pahlawan, kegiatan ini juga diharapkan dapat membuat siswa lebih mengenal budaya bangsa serta lingkungan sekitar sekolah," ujar Irfan kepada Radar Bogor.

Melalui kegiatan yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan, pihak sekolah berharap pesan perjuangan para pahlawan dapat lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh para siswa dalam kehidupan sehari-hari.