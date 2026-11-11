Ulang Tahun Pertama Baby Panda Rio, Taman Safari Bogor Siapkan Perayaan Meriah Selama 19 Hari

RADAR BOGOR – Taman Safari Bogor menyiapkan perayaan istimewa untuk memperingati ulang tahun pertama Baby Panda Rio.

Berlangsung mulai 27 November hingga 15 Desember 2026, acara ini akan menghadirkan beragam hiburan, kegiatan edukatif, hingga aktivitas interaktif yang dapat dinikmati pengunjung bersama keluarga.

Rangkaian acara utama dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, yakni pada 27–29 November 2026.

Advertisement Perayaan tersebut tidak sekadar menjadi momen bertambahnya usia Rio, tetapi juga mengajak pengunjung mengenal lebih dekat perjalanan hidup bayi panda tersebut melalui berbagai pengalaman menarik.

Marketing Manager Taman Safari Bogor, Danang Wibowo, mengatakan Istana Panda Indonesia akan menjadi salah satu pusat kegiatan dalam perayaan tersebut.

Di lokasi ini, pengunjung dapat melihat berbagai instalasi yang menceritakan perjalanan Rio selama satu tahun sekaligus berpartisipasi dalam sejumlah aktivitas yang telah disiapkan.

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“Aktivitas yang kamu tawarkan di antaranya adalah special keeper talk dengan enrichment satwa, giant games, festival kuliner aktivitas face painting, dan aktivitas lain yang mengajak pengunjung menyampaikan harapan untuk Rio,” ujarnya.

Selain menikmati berbagai kegiatan, pengunjung juga berkesempatan ikut berkontribusi dalam sebuah karya bersama melalui instalasi kreatif di area perayaan.

Konsep tersebut memungkinkan setiap pengunjung meninggalkan pesan maupun kontribusi sebagai bagian dari kenangan ulang tahun pertama Rio.

Danang menjelaskan, suasana perayaan juga akan semakin meriah dengan berbagai pertunjukan khusus yang digelar di area Rainforest.