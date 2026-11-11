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Kabupaten Bogor

Petisi 27 Siapkan Aksi Demo ke KPK, Desak Kejelasan Kasus Dugaan Korupsi di Kabupaten Bogor

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Penulis: Yosep Awaludin
Ketua LSM PRB, Johan Pakpahan menyoroti soal kasus upah pungut di Bapenda Kabupaten Bogor.
Ketua LSM PRB, Johan Pakpahan menyoroti soal kasus upah pungut di Bapenda Kabupaten Bogor.

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RADAR BOGOR – Petisi 27 Kabupaten Bogor berencana menggelar aksi demonstrasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat.

Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak lembaga antirasuah memberikan kejelasan terkait perkembangan penyidikan sejumlah kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor.

Ketua Petisi 27, M Johan Pakpahan, mengatakan pihaknya menyoroti penanganan perkara yang berkaitan dengan Bapenda serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. 

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Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penyitaan uang sekitar Rp1,5 miliar milik BPKAD yang diduga berkaitan dengan upah pungut.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai kelanjutan penanganan perkara tersebut.

Kondisi itu mendorong Petisi 27 untuk membawa aspirasi masyarakat Kabupaten Bogor langsung ke KPK.

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Johan menyebutkan, pihaknya akan mengajak berbagai elemen masyarakat untuk ikut serta dalam aksi tersebut.

Bahkan, persiapan keberangkatan telah dirancang dengan menyediakan lima unit bus.

Aksi itu juga akan melibatkan sejumlah organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), termasuk koordinator LSM PRBM.

Petisi 27 meminta KPK bertindak tegas dan tidak tebang pilih dalam menangani perkara dugaan korupsi, baik di Kabupaten Bogor maupun daerah lainnya di Indonesia.

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Editor : Yosep Awaludin
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