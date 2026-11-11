Picu Banjir, Disdik Kabupaten Bogor Kawal Perbaikan Saluran Air SMPN 4 Cibinong

RADAR BOGOR – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor menindaklanjuti keluhan warga terkait saluran pembuangan air di SMPN 4 Cibinong yang kerap menyebabkan banjir ke rumah warga saat hujan deras di Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu, 11 November 2026.

Keluhan muncul lantaran aliran air dari saluran pembuangan sekolah kerap meluap hingga menerjang permukiman warga, kondisi itu membuat sejumlah rumah warga terdampak banjir setiap kali hujan dengan intensitas tinggi.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Disdik Kabupaten Bogor turun langsung meninjau kondisi saluran air sekaligus mengawal rencana perbaikannya.

Advertisement Baca Juga: Pecah Telur, Cabor Panjat Tebing Kota Bogor Akhirnya Sumbang Emas di Porprov Jabar 2026

Peninjauan dilakukan Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan SD Sarana dan Prasarana (Sarpras) Disdik Kabupaten Bogor, Budi Mulyawan, Rabu, 11 November 2026.

Budi mengatakan, perbaikan saluran pembuangan air akan dikoordinasikan antara pihak sekolah dan warga terdampak.

Advertisement "Nanti di kerjasamakan antara pihak sekolah dan warga untuk memperbaiki pembuangan dan diselesaikan dengan musyawarah," ujarnya saat meninjau lokasi.

Menurutnya, perbaikan perlu segera dilakukan mengingat wilayah Kabupaten Bogor saat ini telah memasuki musim penghujan, hal itu untuk mencegah terulangnya kejadian serupa yang sebelumnya meresahkan warga.

"Sekarang sudah musim penghujan harus mulai diperbaiki hari ini atau besok," ungkapnya.

Ia menambahkan, proses perbaikan saluran pembuangan air nantinya akan menggunakan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah.