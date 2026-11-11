‎Melalui Job Fair Poliran, Polres Bogor Gandeng Pemkab Buka Lowongan Kerja

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‎Selain membawa berkas lamaran fisik, para pelamar juga diminta menyiapkan dokumen lamaran dalam format digital di telepon genggam masing-masing untuk memperlancar proses pendaftaran di lokasi.

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‎Tidak hanya membuka akses lowongan pekerjaan, Job Fair Poliran juga menghadirkan pelayanan pengurusan dokumen ketenagakerjaan secara langsung, meliputi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), pembuatan Kartu Pencari Kerja atau Kartu Kuning (AK-1), serta pendaftaran pelatihan kerja gratis melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

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‎Bupati Bogor Rudy Susmanto mengapresiasi inisiatif Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung yang menghadirkan program Poliran sebagai bentuk kolaborasi nyata dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor.

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‎Menurutnya, dengan jumlah penduduk yang besar, Kabupaten Bogor membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

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‎Melalui program tersebut, kata dia, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor berkolaborasi dengan Polres Bogor untuk menginventarisasi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bogor sekaligus memetakan kebutuhan tenaga kerja masing-masing perusahaan.

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‎Rudy berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin, baik satu maupun dua bulan sekali, sehingga masyarakat memiliki akses lebih mudah untuk bertemu dan melamar pekerjaan secara langsung kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

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‎“Tujuannya mendekatkan para pencari kerja dengan dunia usaha secara langsung. Kedua, memutus mata rantai praktik percaloan dan sejenisnya. Dengan demikian, para pencari kerja dapat berhadapan langsung dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja,” ungkap Rudy Rabu, 11 November 2026.

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‎Ia menambahkan, Pemkab Bogor juga akan memperkuat dukungan melalui berbagai program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah daerah. Pelatihan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan standar kompetensi yang ditetapkan perusahaan, sehingga para pencari kerja memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha.

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‎“Langkah ini penting agar masyarakat tidak hanya mendapatkan akses informasi lowongan pekerjaan, tetapi juga memiliki kesiapan dan kompetensi untuk memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, termasuk peluang bekerja di luar negeri,” jelasnya.

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‎Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab Bogor dalam pelaksanaan program Poliran. Ia menegaskan, program tersebut tidak hanya dilaksanakan pada saat peluncuran, tetapi akan terus didorong secara berkelanjutan melalui jajaran Bhabinkamtibmas di tingkat desa.

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‎“Kepada seluruh masyarakat, khususnya para pencari kerja, untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan mendaftarkan diri pada lowongan yang tersedia. Bagi masyarakat yang belum berhasil memperoleh pekerjaan, Polres Bogor akan tetap memberikan dukungan melalui berbagai program yang ada dalam Poliran,” ungkapnya.

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‎Melalui kolaborasi Pemkab Bogor, Polres Bogor, dan dunia usaha, program Poliran diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta menghadirkan proses rekrutmen yang lebih terbuka, mudah diakses, dan bebas dari praktik percaloan. (abl)