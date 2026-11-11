RSUD R Moh Noh Nur Leuwiliang Bogor Sambut Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial

RADAR BOGOR - RSUD R. Moh. Noh Nur Leuwiliang Kabupaten Bogor terus melakukan pengembangan layanan kesehatan dengan menambah tenaga medis spesialis. Kali ini, rumah sakit tersebut menghadirkan drg. Revini Nuita, Sp.B.M.Mf, FICS yang akan bertugas sebagai Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial.

Kehadiran tenaga medis baru ini menjadi bagian dari upaya rumah sakit dalam meningkatkan kualitas sekaligus memperluas cakupan pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi masyarakat.

Dengan adanya dokter spesialis tersebut, RSUD R. Moh. Noh Nur Leuwiliang diharapkan dapat memberikan penanganan yang lebih menyeluruh terhadap berbagai permasalahan kesehatan gigi, rongga mulut, hingga kasus bedah maksilofasial yang membutuhkan tindakan medis khusus. Pengembangan layanan ini juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor dan daerah sekitarnya.

Advertisement Bagi pasien yang membutuhkan pemeriksaan maupun konsultasi terkait kesehatan gigi dan bedah mulut, layanan praktik drg. Revini telah tersedia di Poliklinik Gigi Spesialis Bedah Mulut dengan jadwal sebagai berikut:

Senin: 08.30–11.00 WIB

Selasa: Tidak ada pelayanan praktik

Rabu: 08.30–11.00 WIB

Kamis: 08.30–11.00 WIB

Jumat: Tidak ada pelayanan praktik

Sabtu: Diperuntukkan bagi jadwal operasi atau tindakan khusus.

Pengaturan jadwal tersebut dilakukan untuk membedakan waktu pelayanan konsultasi poliklinik dengan pelaksanaan tindakan medis tertentu. Dengan demikian, pasien dapat menyesuaikan waktu kunjungan berdasarkan kebutuhan pemeriksaan maupun penanganan yang diperlukan.

Advertisement Penambahan dokter spesialis bedah mulut ini sekaligus menjadi bagian dari peningkatan kapasitas pelayanan medis rumah sakit. Kehadiran tenaga ahli di bidang tersebut diharapkan dapat mendukung ketepatan diagnosis dan penanganan berbagai kasus kesehatan gigi serta maksilofasial sesuai standar pelayanan medis.

Manajemen rumah sakit juga terus mengupayakan peningkatan kualitas fasilitas poliklinik rawat jalan agar masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan. Pengembangan tersebut mencakup pengaturan pelayanan yang lebih terstruktur sehingga proses kunjungan pasien dapat berlangsung dengan nyaman.

Melalui pengumuman resminya, manajemen RSUD R. Moh. Noh Nur Leuwiliang menyambut bergabungnya drg. Revini Nuita sebagai bagian dari tim tenaga medis rumah sakit. Pihak manajemen berharap kehadiran dokter spesialis tersebut dapat memperkuat pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan medis.

"Selamat datang dan selamat bergabung dalam pelayanan kesehatan RSUD R. Moh. Noh Nur Leuwiliang kepada drg. Revini Nuita, Sp.B.M.Mf, FICS, semoga kehadiran beliau semakin memperkuat pelayanan medis spesialis dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan gigi dan mulut," demikian keterangan pihak manajemen dalam pengumuman resminya.