Calon Kades di Kabupaten Bogor ‎Wajib Lapor LHKPN, Jadi Syarat Pilkades

RADAR BOGOR - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor merencanakan wajib lapor LHKPN menjadi salah satu syarat para calon kepala desa (kades) pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) mendatang.

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‎Kepala DPMD Kabupaten Bogor Hadijana mengatakan salah satu syarat calon kepala desa terkait wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) merupakan usulan yang cukup baik.

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‎"Kalau bisa dijadikan salah satu syarat bagi calon kepala desa, kalau hasil diskusi dengan Inspektorat bagus juga, kita siapkan bareng-bareng, saya juga kepikiran dijadikan satu syarat," kata Hadijana Rabu, 11 November 2026.

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‎Hadijana mengklaim dalam waktu dekat, pihaknya akan segera melakukan rapat, membuat surat edaran, sambil menyusun peraturan bupati. Apabila, Bupati berkenan, maka akan langsung dipersiapkan.

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‎Hadijana menjelaskan bahwa tujuan syarat wajib LHKPN bagi calon kepala desa yakni agar pemerintah desa saat dijabat benar-benar bersih dari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

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‎"Seseorang pemimpin kepala desa atau pada saat dia sebelum menjabat dan menjabat ada kewajiban melaporkan setiap tahunnya, dilaporkan. Apakah bertambah berkurang atau tetap harta kekayaannya. Kalau bertambah, bertambah dari mana, sudah jelas ketahuan jadi ga soudzon," jelasnya.

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‎Oleh karena itu, Hadijana menyampaikan terkait syarat wajib LHKPN bagi calon kades akan diusahakan. Terlebih, saat ini, DPMD tengah fokus terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tentang pemilihan kepala desa.

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‎"Ya, kita usahakan, karena kita fokus regulasi penjabaran PP 16 untuk persiapan Pilkades," tuturnya.

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‎Sebelumnya, wajib LHKPN bagi kepala desa sempat dijalankan oleh MCP KPK di Kabupaten Bogor. MCP KPK meminta kepala desa di Kabupaten Bogor untuk mengisi LHKPN.

‎Namun, Hadijana mengatakan, para kades di Bogor belum mengisi LHKPN karena belum ada peraturan daerah (perda) ataupun peraturan bupati (perbup).

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‎"Jadi memang tahun 2023, itu MCP KPK, desa itu diminta untuk mengisi LHKPN diminta untuk melampirkan peraturan daerah karena ada perbup tentang kewajiban kepala desa untuk memberikan LHKPN. Tapi sampai sekarang itu Perda Perbup belum ada," terangnya.

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Kemudian pada 2024 sampai saat ini kata Hadijana, MCP KPK itu tidak lagi meminta permintaan bukti tersebut sehingga hanya pada 2023 saja.