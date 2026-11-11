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Kabupaten Bogor

Kisah Amalia, Tak Gengsi Sisihkan Waktu Bantu Ibu Jualan Jamu di Bojonggede Bogor

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Penulis: Muhammad Ali
Amelia Dwi Nurahma (22) saat membantu sang ibu, Asiyani (52) berjualan jamu kunyit asam di Bojonggede, Kabupaten Bogor. (Muhammad Ali/Radar Bogor)
Amelia Dwi Nurahma (22) membantu sang ibu, Asiyani (52) berjualan jamu kunyit asam di Bojonggede, Kabupaten Bogor. (Muhammad Ali/Radar Bogor)

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RADAR BOGOR – Bagi Amalia Dwi Nurahma (22), mencari nafkah tak perlu memandang jenis pekerjaan. Ia tak gengsi turun langsung membantu sang ibu, Asiyani (52), berjualan jamu tradisional kunyit asam di kawasan Stasiun Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor.

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Di tengah kesibukannya bekerja sebagai beauty advisor di Makarizo, kawasan Tangerang, wanita berparas cantik itu tetap menyempatkan diri membantu usaha keluarga. Setiap Selasa sore, sepulang bekerja, ia langsung menuju lapak sang ibu, begitu pula pada Rabu yang menjadi hari liburnya.

Berbagai jenis jamu tradisional dijajakan di lapak sederhana, mulai dari kunyit asam, beras kencur, temulawak, hingga jahe. Harganya pun cukup terjangkau, hanya Rp5 ribu per gelas.

Bagi Amalia, membantu ibunya bukanlah hal baru, ia sudah terbiasa berjualan jamu sejak kecil. Bahkan, usaha yang dirintis sang ibu menjadi salah satu sumber penghidupan keluarga, termasuk membiayai pendidikannya hingga menyelesaikan kuliah.

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"Ini sebenarnya usaha mama saya sudah dari lama banget, kebetulan aku juga kuliah dari uang jamu, sampai aku lulus ini tuh dari uang jamu mama saya. Jadi memang dari dulu aku jualan jamu, buat memenuhi kebutuhan sehari-hari kita dari jamu," ujar Amalia kepada Radar Bogor Rabu, 11 November 2026.

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Kedekatannya dengan dunia perdagangan membuat Amalia tak pernah merasa canggung ketika harus melayani pembeli. Apalagi, sejak dahulu sang ibu memang berjualan dengan berkeliling hingga menerima dan mengantarkan pesanan pelanggan.

Kini, setelah memiliki pekerjaan tetap, Amalia harus pintar membagi waktu. Seusai membantu ibunya berjualan, ia bahkan harus bergegas menuju Tangerang untuk kembali menjalankan pekerjaannya.

Menariknya, perempuan berusia 22 tahun itu mengaku tidak pernah merasa malu ataupun gengsi berjualan jamu. Baginya, mencari uang melalui pekerjaan yang halal jauh lebih penting daripada memikirkan penilaian orang lain.

"Kenapa harus gengsi? Maksudnya, aku lebih takut gak punya duit dibanding gengsi. Terus kita gengsi-gengsi milih-milih kerjaan, akhirnya gak punya duit. Itu buat apa? Mending jualan bantu ibu, apalagi ini kan juga halal," tuturnya.

Tak hanya ingin membantu perekonomian keluarga, Amalia juga berharap aktivitasnya bisa menginspirasi anak-anak muda agar tidak malu bekerja dan berusaha.

"Daripada kalian nganggur-nganggur, mending bantu jualan. Jualan apa saja yang penting halal," tambahnya.

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Editor : Eka Rahmawati
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