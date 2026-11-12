Tingkatkan Kualitas Layanan, RSUD R Moh Noh Nur Bekali Seluruh Staf dengan Pelatihan Mutu

RADAR BOGOR – Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada fasilitas dan tenaga medis, tetapi juga penerapan standar mutu serta sistem keselamatan pasien di setiap unit kerja.

Untuk memperkuat hal tersebut, RSUD R Moh Noh Nur Leuwiliang menggelar pelatihan internal atau In House Training (IHT) Mutu, Keselamatan Pasien, dan Manajemen Risiko pada 2–6 November 2026.

Kegiatan yang berlangsung selama lima hari ini diikuti seluruh tenaga kesehatan dan karyawan di lingkungan rumah sakit.

Advertisement Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman sekaligus memastikan penerapan standar mutu pelayanan kesehatan sesuai regulasi yang berlaku.

IHT ini diselenggarakan atas inisiatif Komite Mutu Rumah Sakit bersama Instalasi Diklat.

Melalui kegiatan tersebut, seluruh civitas hospitalia diharapkan memiliki pemahaman menyeluruh mengenai tata kelola mutu internal, penerapan budaya keselamatan pasien, serta langkah mengidentifikasi dan mengendalikan risiko di masing-masing unit pelayanan.

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Sejumlah materi penting disampaikan dalam pelatihan, termasuk ketentuan terbaru mengenai kewajiban rumah sakit menjalankan peningkatan mutu internal maupun eksternal berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai penerapan siklus perbaikan mutu menggunakan metode Plan-Do-Study-Act (PDSA).

Metode ini menjadi salah satu pendekatan untuk memastikan proses evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan dilakukan secara berkelanjutan.

Selain itu, pelatihan menekankan pentingnya pelaporan insiden keselamatan pasien tanpa rasa takut melalui prinsip Just Culture atau budaya adil dan belajar.