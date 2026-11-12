HKN ke-62, Pemkab Bogor Fokus Tingkatkan Fasilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan

RADAR BOGOR – Peningkatan fasilitas kesehatan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi perhatian Pemkab Bogor dalam memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan agar warga mendapatkan layanan kesehatan yang semakin optimal dan merata.

Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi atau yang akrab disapa Jaro Ade, setelah mengikuti upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di halaman Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Kamis 12 November 2026.

Advertisement Dalam kesempatan tersebut, Jaro Ade menyampaikan ucapan selamat memperingati HKN ke-62 kepada seluruh masyarakat dan insan kesehatan di Kabupaten Bogor.

"Kami mengucapkan selamat Hari Kesehatan Nasional ke-62 tingkat Kabupaten Bogor," kata Jaro Ade.

Ia menjelaskan, Pemkab Bogor bersama Bupati Bogor telah bersepakat untuk terus memberikan perhatian terhadap pengembangan sarana dan prasarana kesehatan.

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Selain infrastruktur, peningkatan kualitas tenaga kesehatan juga menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki pelayanan publik.

Menurutnya, ketersediaan fasilitas yang memadai harus diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih maksimal.

"Tentu Bupati, Wakil Bupati dan jajaran bagaimana perhatian kita juga terhadap sarana dan prasarana infrastrukturnya kesehatan, keduanya juga untuk meningkatkan sumber daya manusia agar pelayanan kepada masyarakat lebih dioptimalkan kembali," jelasnya.

Jaro Ade menegaskan, fasilitas dan sistem pelayanan kesehatan yang sudah berjalan dengan baik harus terus ditingkatkan.