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Kabupaten Bogor

Hasil Lab Sampel Menu MBG Diduga Penyebab Keracunan Siswa SMP di Kabupaten Bogor Segera Keluar

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Penulis: Abilly Muhamad
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty. (Billy/Radar Bogor)
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty. (Billy/Radar Bogor)

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RADAR BOGOR - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor menyatakan hasil laboratorium sampel menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menyebabkan keracunan ratusan pelajar di Kabupaten Bogor minggu ini akan kaluar.

Kepala Dinkes Kabupaten Bogor dr Fusia Meidiawaty menyampaikan minggu ini hasil lab sampel menu makan MBG akan keluar.

"Mungkin Minggu ini ya hasilnya keluar," kata Fusia, Kamis, 12 November 2026.

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Meski begitu, kata Fusia, hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan lanjutan pemeriksaan hasil lab itu. Karena, pemeriksaan sampel menu MBG disebut butuh cukup waktu yang lama.

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"Update terbarunya hasilnya belum terlaporkan ke saya, karena saya belum cek lagi karna memang cukup lama, nanti kalo udah ada pasti disampaikan," jelasnya.

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Hasil lab sampel menu MBG itu juga menurut Fusia bisa lama karena diperiksa di Bandung dan bukan hanya sampel menu MBG dari Bogor saja.

"Lamanya karena pemeriksaannya jauh lokasinya (di Bandung) dan banyak yang diperiksa," tuturnya.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu ratusan pelajar dari tiga sekolah di Kabupaten Bogor diduga mengalami keracunan usai menyantap MBG.

Tiga sekolah itu, di antaranya SMPN 2 Cisarua, SMPN 1 Dramaga dan SMPN 1 Dramaga. (abl)

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Editor : Eka Rahmawati
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