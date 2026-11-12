Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kabupaten Bogor

Kampung Dayeuh Padjajaran Mulai Bergerak di Rumpin Bogor

M
Penulis: Muhammad Nasir Arbain
Kampung Tarogong Desa Mekarsari Bogor jadi lokasi Kampung Dayeuh Padjajaran. (foto: Nasir/ Radar Bogor)
Kampung Tarogong Desa Mekarsari Bogor jadi lokasi Kampung Dayeuh Padjajaran. (foto: Nasir/ Radar Bogor)

Advertisement

RADAR BOGOR – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, dalam mempercepat pembangunan desa melalui program Kampung Dayeuh Padjajaran mulai menunjukkan geliatnya.

Salah satunya terlihat di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, yang resmi meluncurkan program tersebut di Kampung Narogong, RT 03 RW 01, Kamis 12 November 2026.

Peluncuran ditandai dengan prosesi gunting pita dan syukuran bersama warga.

Advertisement

Baca Juga: National Summit 2026 di Bogor, Cinta Laura dan Presiden Direktur BCA Ajak Bakti Champions Kontribusi

Momentum ini sekaligus menjadi langkah awal bagi masyarakat setempat untuk mengembangkan lingkungan desa dengan mengedepankan budaya Sunda, kebersihan, kepedulian sosial, serta semangat gotong royong.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Mekarsari, Hendrik, Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kecamatan Rumpin, Atjih Djuarsih, serta sejumlah pengurus lingkungan.

Advertisement

Budaya Sunda Jadi Kekuatan Kampung Dayeuh Padjajaran

Kepala Desa Mekarsari, Hendrik menjelaskan, pemilihan Kampung Narogong sebagai lokasi pelaksanaan program bukan tanpa alasan.

Wilayah tersebut, dinilai masih memiliki akar budaya dan tradisi Sunda yang kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

Mulai dari penggunaan bahasa Sunda dalam komunikasi, kebiasaan bermusyawarah, hingga tradisi gotong royong masih terpelihara dengan baik.

Nilai-nilai tersebut menjadi modal sosial yang ingin terus dipertahankan sekaligus dikembangkan melalui program Kampung Dayeuh Padjajaran.

"Berbagai budaya dan nilai kesundaan di kampung ini masih terawat dan terjaga dengan baik. Kami berharap adanya kegiatan Kampung Dayeuh Padjajaran dapat ikut meningkatkan kesadaran dan kemajuan bagi masyarakat desa," ungkap Hendrik kepada Radar Bogor.

Advertisement
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Olah Sampah Plastik di Rumpin Bogor, Nuki Raup Laba Rp6 Juta Sebulan

Olah Sampah Plastik di Rumpin Bogor, Nuki Raup Laba Rp6 Juta Sebulan

Dari usaha konvensional, Abdul Nuki mengembangkan bisnis limbah plastik PE di Bogor. Omzetnya Rp12,5 juta dengan laba Rp6 juta per bulan.

Usai Salat Jemaah Masjid di Rumpin Bogor Mendadak Panik Berlarian, Kadus Beberkan Kronologinya

Usai Salat Jemaah Masjid di Rumpin Bogor Mendadak Panik Berlarian, Kadus Beberkan Kronologinya

Keramik lantai yang ada di Masjid Jami Alamiah tepatnya Kampung Peusar, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor tiba-tiba rusak

Polsek Rumpin Tangkap 2 Terduga Curanmor, 4 Motor Disita di Bogor

Polsek Rumpin Tangkap 2 Terduga Curanmor, 4 Motor Disita di Bogor

Polsek Rumpin menangkap dua terduga pelaku curanmor di Bogor. Polisi turut menyita empat sepeda motor yang diduga hasil curian.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer