Kampung Dayeuh Padjajaran Mulai Bergerak di Rumpin Bogor

RADAR BOGOR – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, dalam mempercepat pembangunan desa melalui program Kampung Dayeuh Padjajaran mulai menunjukkan geliatnya.

Salah satunya terlihat di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, yang resmi meluncurkan program tersebut di Kampung Narogong, RT 03 RW 01, Kamis 12 November 2026.

Peluncuran ditandai dengan prosesi gunting pita dan syukuran bersama warga.

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Momentum ini sekaligus menjadi langkah awal bagi masyarakat setempat untuk mengembangkan lingkungan desa dengan mengedepankan budaya Sunda, kebersihan, kepedulian sosial, serta semangat gotong royong.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Mekarsari, Hendrik, Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kecamatan Rumpin, Atjih Djuarsih, serta sejumlah pengurus lingkungan.

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Kepala Desa Mekarsari, Hendrik menjelaskan, pemilihan Kampung Narogong sebagai lokasi pelaksanaan program bukan tanpa alasan.

Wilayah tersebut, dinilai masih memiliki akar budaya dan tradisi Sunda yang kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

Mulai dari penggunaan bahasa Sunda dalam komunikasi, kebiasaan bermusyawarah, hingga tradisi gotong royong masih terpelihara dengan baik.

Nilai-nilai tersebut menjadi modal sosial yang ingin terus dipertahankan sekaligus dikembangkan melalui program Kampung Dayeuh Padjajaran.

"Berbagai budaya dan nilai kesundaan di kampung ini masih terawat dan terjaga dengan baik. Kami berharap adanya kegiatan Kampung Dayeuh Padjajaran dapat ikut meningkatkan kesadaran dan kemajuan bagi masyarakat desa," ungkap Hendrik kepada Radar Bogor.