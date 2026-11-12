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Kabupaten Bogor

Sungai Cisadane di Kota Bogor Direncanakan Jadi Objek Wisata Arung Jeram

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Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Ilustrasi: Sungai Cisadane Bogor. (Raissa/Magang Radar Bogor)
Ilustrasi: Arung jeram di Sungai Cisadane Bogor. (Raissa/Magang Radar Bogor)

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RADAR BOGOR - Sungai Cisadane akan mendapat sentuhan manis. Lokasi tersebut direncanakan bakal dimanfaatkan untuk objek wisata arung Jeram.

Titiknya berada di dekat kawasan Stasiun Batutulis atau yang saat ini tengah menjadi vanue Cabang Olahraga (Cabor) Arung Jeram dalam ajang Porprov Jabar.

Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kota Bogor, Hotland Jhon menjelaskan panjang Sungai Cisadane yang akan dimanfaatkan yakni 200 meter.

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“Karenakan ini ditujukan ke anak-anak, agar mereka bisa mencintai sungai, jadi jaraknya tidak terlalu panjang, sekaligus untuk edukasi,” jelas Hotland.

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Ide membuat objek wisata arung jeram ini tercetus saat Kontingen Kota Bogor melakukan aksi bebersih Sungai Cisadane untuk perisiapan Porprov Jabar. 

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“Kami bebersih satu bulan penuh. Setelah itu ada ide supaya seluruh usaha yang dilakukan tidak sia-sia, dibuatlah rencana kerja membuat objek wisata baru,” ucapnya.

Rencana ini bertujuan bukan hanya meningkatkan Potensi Asli Daerah (PAD) saja, tetapi jadi promosi agar warga bisa menjaga kebersihan sungai. 

“Dengan adanya aktivitas itu mudah-mudahan masyarakat tau pentingnya menjaga sungai, khsusunya Sungai Cisadane,” terang Hotland.

Rencana ini akan mulai digarap setelah event Porprov Jabar barakhir, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan ikut dilibatkan.

Dispora disebut Hotland akan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Provinsi Jawa Barat, kemudian Disparbud Kota Bogor.

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Editor : Eka Rahmawati
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