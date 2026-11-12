Tak Melulu Soal Berita, Sentul City dan Media Bogor Adu Strategi di Meja Biliar

RADAR BOGOR – Hubungan baik antara perusahaan dan media, menjadi salah satu hal penting dalam membangun komunikasi yang terbuka.

Semangat itulah yang mewarnai penyelenggaraan Turnamen Biliar Sentul City Cup 2026 yang mempertemukan PT Sentul City Tbk dengan sejumlah pimpinan media di Bogor Raya.

Kegiatan yang dikemas dalam suasana santai dan penuh keakraban tersebut berlangsung di Spin Master, Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Kamis 12 November 2026.

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Turnamen ini diikuti insan pers yang tergabung dalam Komunitas Forum Pemred (Pimpinan Redaksi).

Bukan sekadar kompetisi olahraga, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi sekaligus membuka komunikasi yang lebih dekat antara manajemen Sentul City dan kalangan media.

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Perwakilan Manajemen PT Sentul City Tbk, Budi Purwanto, menyampaikan bahwa penyelenggaraan Sentul City Cup 2026 merupakan bagian dari upaya perusahaan membangun hubungan yang lebih erat dengan para pimpinan media di wilayah Bogor Raya.

Menurutnya, interaksi secara langsung seperti ini menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk menjalin kedekatan sekaligus menyampaikan berbagai informasi mengenai perkembangan kawasan Sentul City.

"Kami mengucapkan terima kasih karena rekan-rekan media sudah berkenan hadir di Sentul City. Melalui program ini, kami ingin semakin dekat dengan insan pers sekaligus memberikan informasi seputar Sentul City," ujar Budi dalam sambutannya.

Ia menambahkan, hubungan antara perusahaan dan media tidak seharusnya hanya terjalin ketika ada kepentingan pemberitaan.

Lebih dari itu, komunikasi dan diskusi perlu dibangun secara berkelanjutan agar kedua pihak dapat saling memahami.