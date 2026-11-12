Bogor Timur Bakal Punya Lumbung Sosial di Kecamatan Cileungsi

RADAR BOGOR – Wilayah Bogor Timur Kabupaten Bogor bakal memiliki Lumbung Sosial yang disiapkan sebagai pusat penyimpanan logistik kebutuhan tanggap darurat bencana.

Fasilitas itu direncanakan dibangun di Halaman Kantor Kecamatan Cileungsi untuk mendukung percepatan penanganan bencana di wilayah Bogor Timur.

Camat Cileungsi, Adi Henryana mengatakan, keberadaan Lumbung Sosial nantinya tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat Kecamatan Cileungsi, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan logistik ketika terjadi bencana di wilayah Bogor Timur.

Advertisement Menurutnya, selama ini kebutuhan logistik tanggap darurat harus dipenuhi dari Kabupaten Bogor yang berpusat di Cibinong, jarak yang dinilai cukup jauh sehingga diperlukan tempat penyimpanan logistik yang lebih dekat dengan wilayah rawan bencana di Bogot Timur.

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"Lumbung Sosial itu ke depannya untuk stok logistik kebutuhan tanggap darurat, bukan cuma wilayah Kecamatan Cileungsi, tapi untuk kebutuhan jika terjadi bencana-bencana alam di wilayah Bogor Timur," ujarnya kepada Radar Bogor, Kamis, 12 November 2026.

Advertisement Nantinya, lanjut dia, Lumbung Sosial akan menyimpan berbagai kebutuhan pokok untuk masyarakat terdampak bencana, mulai dari beras, minyak, hingga perlengkapan memasak. Selain itu digunakan untuk menyimpan peralatan tanggap darurat, seperti perahu karet.

Adi menjelaskan, kebutuhan lahan untuk pembangunan Lumbung Sosial diperkirakan tidak sampai 100 meter persegi.

"Selain Lumbung Sosial, di atasnya ada semacam kantor tanggap darurat bersama. Nanti di dalamnya ada IPSM, TKSK, TRC, RAPI, dan lainnya yang bergabung," jelasnya.

Adi menyebutkan, pembangunan Lumbung Sosial awalnya direncanakan pada 2026. Namun, melihat perkembangan persiapan, pembangunan kemungkinan baru dapat dilaksanakan pada 2027.

Ia menilai, keberadaan Lumbung Sosial cukup strategis mengingat sejumlah wilayah Bogor Timur memiliki potensi kerawanan bencana.