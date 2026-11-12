Eks Bupati Bogor Dorong Pelebaran Jalan Alternatif Puncak, Imbas Destinasi Wisata Baru

RADAR BOGOR - Seiring berkembangnya sektor pariwisata di kawasan Puncak, harus diimbangi dengan peningkatan infrastruktur jalan.

Advertisement Sementara pembatasan kendaraan bus wisata di jalur-jalur alternatif dinilai hanya upaya jangka pendek dan justru membatasi kunjungan wisata Puncak.

Mantan Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan kehadiran destinasi wisata baru di kawasan Puncak membuka peluang besar bagi peningkatan kunjungan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.

Namun, hal tersebut perlu diikuti langkah konkret pemerintah daerah, terutama dalam mengatasi kemacetan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

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"Akses menuju kawasan Puncak saat ini sudah cukup baik. Namun pelebaran jalan di sejumlah titik masih menjadi pekerjaan penting yang harus segera ditangani," ujar Iwan Kamis, 12 Novembe 2026.

Tokoh asal Puncak itu pun mendorong Pemkab Bogor untuk menyisir jalur-jalur yang mengalami penyempitan, kemudian mengalokasikan anggaran untuk pelebaran jalan.

Iwan menyoroti sejumlah titik yang dinilai mendesak dilebarkan seperti di Jalur Pasir Muncang Gadog, Megamendung hingga berlanjut ke Cikopo Selatan, Cisarua.

"Kalau hanya merapikan jalan itu bukan solusi, yang harus menjadi fokus adalah pembebasan lahan di kiri dan kanan jalan, sekaligus pembenahan drainase agar akses lebih lebar," katanya.

Ia menilai jika pelebaran jalan tidak harus dilakukan di sepanjang jalur. Pemkab Bogor bisa memprioritaskan titik-titik sempit yang menjadi hambatan kendaraan.

Selain itu, masyarakat dan pelaku usaha pariwisata juga berpeluang mendukung upaya pelebaran, selama proses pembebasan lahan dilakukan secara transparan dengan nilai ganti yang wajar sesuai harga pasar.

Iwan Setiawan juga menyoroti pembatan kendaraan bus pariwisata berukuran besar. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan.