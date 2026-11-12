Pemkab Bogor Bangun Lumbung Sosial di Wilayah Rawan Bencana

RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan membangun lumbung sosial sebagai tempat perlengkapan tanggap darurat rawan bencana. Pembangunan lumbung sosial akan tersebar di wilayah rawan bencana di Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan, pada tahun 2027 Pemkab Bogor akan bangun lumbung sosial tersebar disejumlah Kecamatan di Kabupaten Bogor.

"Tahun 2027 kita juga membangun beberapa namanya lumbung sosial di beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor," kata Rudy Susmanto, Kamis, 12 November 2026.

Rudy mengklaim secara lahan Pemkab Bogor telah menyiapkannya. Terlebih, lumbung sosial itu nantinya berisikan perlengkapan tanggap darurat bencana.

"Kita melihat beberapa lahan yang siap untuk dibangun kita akan bangun. Lumbung sosial ini isinya adalah seluruh perlengkapan tanggap darurat bencana," jelasnya.

Advertisement Bahkan, kata Bupati Bogor, rencana pembangunan lumbung sosial tersebut telah mendapatkan support dari Kementerian Sosial RI.

Untuk saat ini, sejumlah barang perlengkapan tanggap darurat bencana, kata dia, dititipkan sementara di kantor Kecamatan dengan daerah rawan bencana.