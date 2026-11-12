Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kabupaten Bogor

Pemkab Bogor Bangun Lumbung Sosial di Wilayah Rawan Bencana

A
Penulis: Abilly Muhamad
Bupati Bogor Rudy Susmanto saat menyampaikan keterangan. (Billy/Radar Bogor)
Bupati Bogor Rudy Susmanto saat menyampaikan keterangan. (Billy/Radar Bogor)

Advertisement

RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan membangun lumbung sosial sebagai tempat perlengkapan tanggap darurat rawan bencana. Pembangunan lumbung sosial akan tersebar di wilayah rawan bencana di Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan, pada tahun 2027 Pemkab Bogor akan bangun lumbung sosial tersebar disejumlah Kecamatan di Kabupaten Bogor.

"Tahun 2027 kita juga membangun beberapa namanya lumbung sosial di beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor," kata Rudy Susmanto, Kamis, 12 November 2026.

Advertisement

Baca Juga: CEO Radar Bogor Terima Penghargaan, Unpak Award 2026, Didapuk sebagai Tokoh Berdampak

Rudy mengklaim secara lahan Pemkab Bogor telah menyiapkannya. Terlebih, lumbung sosial itu nantinya berisikan perlengkapan tanggap darurat bencana.

"Kita melihat beberapa lahan yang siap untuk dibangun kita akan bangun. Lumbung sosial ini isinya adalah seluruh perlengkapan tanggap darurat bencana," jelasnya.

Advertisement

Bahkan, kata Bupati Bogor, rencana pembangunan lumbung sosial tersebut telah mendapatkan support dari Kementerian Sosial RI.

Untuk saat ini, sejumlah barang perlengkapan tanggap darurat bencana, kata dia, dititipkan sementara di kantor Kecamatan dengan daerah rawan bencana.

"Kita akan mempersiapkan namanya lumbung sosial. Apabila terjadi bencana, tenda, kebutuhan masyarakat, kebutuhan bayi, kebutuhan ibu hamil semua sudah ada di poskonya masing-masing," pungkasnya. (abl)

Advertisement
Editor : Eka Rahmawati
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

HKN ke-62, Pemkab Bogor Fokus Tingkatkan Fasilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan

HKN ke-62, Pemkab Bogor Fokus Tingkatkan Fasilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan

Pemkab Bogor berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan melalui penguatan fasilitas, infrastruktur, SDM, serta kerja sama dengan rumah sakit

‎Melalui Job Fair Poliran, Polres Bogor Gandeng Pemkab Buka Lowongan Kerja

‎Melalui Job Fair Poliran, Polres Bogor Gandeng Pemkab Buka Lowongan Kerja

Polres Bogor menggandeng Pemkab Bogor berkolaborasi mengadakan job fair Poliran atau Polisi Peduli Pengangguran.

‎Pemkab Bogor Ambil Alih Pengelolaan Wisata Religi Masjid Atta'Awun dari Pemprov Jabar

‎Pemkab Bogor Ambil Alih Pengelolaan Wisata Religi Masjid Atta'Awun dari Pemprov Jabar

‎Pemerintah Kabupaten Bogor mengambil alih pengelolaan wisata religi Masjid Atta'Awun di kawasan Puncak.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer