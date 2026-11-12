Kualitas Udara Cileungsi Bogor Bakal Terpantau Lewat Videotron

RADAR BOGOR – Kondisi kualitas udara di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor dan sekitarnya nantinya bisa dipantau masyarakat melalui layar videotron.

Fasilitas itu rencananya dipasang di depan Kantor Kecamatan Cileungsi sebagai sarana informasi hasil pengukuran polusi udara.

Camat Cileungsi Adi Henryana mengatakan fasilitas pemantau kualitas udara merupakan bantuan dari PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

Advertisement Menurutnya, videotron itu bukan diperuntukkan sebagai media iklan maupun sarana promosi. Melainkan, digunakan untuk menampilkan informasi hasil pemantauan kualitas udara dari alat pengukur.

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"Jadi videotronnya bukan untuk iklan dan lain sebagainya, tetapi alat pengukur polusi udara," ujarnya kepada Radar Bogor, Kamis, 12 November 2026.

Advertisement Ia menjelaskan, bantuan itu awalnya direncanakan dipasang di wilayah Kecamatan Gunung Putri. Namun, karena sejumlah pertimbangan, termasuk persoalan lahan dan keberadaan alat pengukur kualitas udara sudah ada di kawasan Indocement, lokasi pemasangan akhirnya dialihkan ke Kecamatan Cileungsi.

"Tadi sudah survei. Untuk panelnya nanti dipasang, kalau dudukan videotronnya memang sudah dibangun, tinggal nanti pasang videotronnya," ungkapnya.

Ia menambahkan, adapun ukuran videotron tersebut diperkirakan sekitar 2 x 3 meter. Nantinya, layar akan menampilkan informasi mengenai kondisi kualitas udara, termasuk tingkat polusi berdasarkan hasil pengukuran alat.

Adi menyebutkan, keberadaan alat pemantau kualitas udara diharapkan tidak hanya memberikan informasi bagi masyarakat Cileungsi, tetapi juga wilayah sekitarnya.