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Kabupaten Bogor

Viral Video Remaja Bawa Sajam di Tlajung Udik Gunung Putri Bogor, Polisi Cek Lokasi

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Penulis: Muhammad Ali
Kapolsek Gunung Putri Kompol Hillal Adi Imawan saat menyampaikan keterangan. (Muhammad Ali/Radar Bogor)
Kapolsek Gunung Putri Kompol Hillal Adi Imawan saat menyampaikan keterangan. (Muhammad Ali/Radar Bogor)

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RADAR BOGOR – Video sekelompok remaja yang berkumpul sambil membawa senjata tajam (sajam) jenis celurit di sekitar Situ Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah remaja berkumpul di pinggir setu, salah satu remaja diduga membawa celurit berukuran besar, Rabu, 11 November 2026.

Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Gunung Putri, Kompol Hillal Adi Imawan mengatakan, pihaknya telah menerima informasi terkait video yang beredar.

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"Kami dapat juga aduan 110, tapi waktu kami cek tidak ada," ujarnya kepada Radar Bogor, Kamis, 11 November 2026.

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Kompol Hillal menjelaskan, pihaknya saat ini masih mendalami video yang beredar untuk mengetahui identitas remaja yang diduga membawa sajam tersebut.

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"Masih didalami dan kami sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut," jelas Kompol Hillal.

Kapolsek menambahkan, sebagai langkah antisipasi, Polsek Gunung Putri juga meningkatkan patroli di sejumlah titik yang dinilai rawan, khususnya pada jam-jam yang berpotensi terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. (Cr1)

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Editor : Eka Rahmawati
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