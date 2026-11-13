Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kabupaten Bogor

SMK Kehutanan Bakti Rimba Bogor Punya Gedung Baru 4 Lantai, Dibangun dengan Investasi Pendidikan

Y
Penulis: Yosep Awaludin
Peresmian gedung SMK Kehutanan Bakti Rimba di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Rabu, 11 November 2026.
Peresmian gedung SMK Kehutanan Bakti Rimba di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Rabu, 11 November 2026.

Advertisement

RADAR BOGOR – Fasilitas pendidikan vokasi kehutanan di Kabupaten Bogor semakin berkembang.

Yayasan Sarana Wana Jaya resmi menghadirkan gedung baru Pusat Pembelajaran Kehutanan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di SMK Kehutanan Bakti Rimba, Kecamatan Dramaga.

Peresmian gedung tersebut dilaksanakan pada Rabu, 11 November 2026, di Jalan Cibeureum Situ Leutik No. 1, Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.

Advertisement

Momen ini menjadi bagian penting dari perjalanan Yayasan Sarana Wana Jaya sekaligus langkah baru dalam pengembangan SMK Kehutanan Bakti Rimba.

Kehadiran gedung baru tersebut bukan hanya bertujuan menambah fasilitas belajar, tetapi juga menjadi bentuk investasi jangka panjang yayasan dalam mencetak sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, berwawasan luas, serta memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja.

Gedung Pusat Pembelajaran Kehutanan berdiri di atas lahan seluas 4.485 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 2.048 meter persegi.

Advertisement

Baca Juga: Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Raffi Ahmad Sampaikan Pesan Menyentuh

Bangunan yang terdiri dari empat lantai ini dirancang untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan vokasi melalui integrasi pembelajaran teori, kegiatan praktik, hingga pembentukan karakter peserta didik.

Pembangunan Gedung Pusat Pembelajaran Kehutanan Rampung dalam 9 Bulan

Koordinator Tim Pembangunan Gedung Pusat Pembelajaran Kehutanan, Ir. Masyhud, M.M., dalam rangkaian peresmian menyampaikan laporan mengenai proses pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

Ia menjelaskan, pembangunan gedung ini merupakan salah satu pencapaian penting dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di bawah naungan Yayasan Sarana Wana Jaya.

Proses pembangunan melibatkan berbagai pihak, mulai dari jajaran pengurus yayasan, tim pembangunan, konsultan, pelaksana konstruksi, hingga pihak-pihak lain yang turut memberikan dukungan.

Advertisement
Editor : Yosep Awaludin
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

SMK Kehutanan Bakti Rimba Latih Siswa Tangani Ular Berstandar Medis, Cetak Rimbawan Tangguh dan Siap Kerja

SMK Kehutanan Bakti Rimba Latih Siswa Tangani Ular Berstandar Medis, Cetak Rimbawan Tangguh dan Siap Kerja

Dalam rangka mencetak calon rimbawan tangguh, SMK Kehutanan Bakti Rimba mengadakan pelatihan penanganan ular.

Gedung Baru SMK-SMAK Bogor Dilengkapi Fasilitas Modern, Siap Cetak Analis Kimia Berdaya Saing Global

Gedung Baru SMK-SMAK Bogor Dilengkapi Fasilitas Modern, Siap Cetak Analis Kimia Berdaya Saing Global

Sudah satu tahun di gedung baru, berikut ini kelengkapan fasilitas modern yang dimiliki SMK-SMAK Bogor dengan gedung lebih besar.

Jualan Sejak 2005, Lumpia Basah Pampam Jadi Favorit Mahasiswa IPB di Dramaga Bogor

Jualan Sejak 2005, Lumpia Basah Pampam Jadi Favorit Mahasiswa IPB di Dramaga Bogor

Bertahan sejak 2005, Pampam menjual lumpia basah Rp10 ribu di Dramaga, Bogor. Kini, ia mulai menerima pembayaran digital melalui GoPay.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer