Program Ketapang Mas 2026 Mulai Dievaluasi, Desa Bojonggede Bogor Jadi Lokasi Pertama

RADAR BOGOR – Upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat mendapat perhatian khusus dalam program PKK di Jawa Barat.

Tahun ini, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, terpilih menjadi lokasi pertama pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Ketahanan Pangan berbasis Masyarakat (Ketapang Mas) tingkat Provinsi Jawa Barat 2026.

Kegiatan yang digelar Kamis 12 November 2026 tersebut menjadi sarana untuk meninjau capaian program sekaligus memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan PKK, terutama yang berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan di lingkungan keluarga.

Advertisement Kedatangan Ketua Tim Monev Ketapang Mas Provinsi Jawa Barat, Warningsih, yang juga menjabat Ketua Pokja III TP PKK Provinsi Jawa Barat, bersama rombongan disambut langsung oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bogor, Helmiah Ade Ruhandi.

Helmiah mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bogor, khususnya Desa Bojonggede, sebagai daerah pertama yang menjadi sasaran kunjungan Monev Ketapang Mas tingkat provinsi.

Menurutnya, agenda monitoring dan evaluasi tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai kegiatan pemeriksaan terhadap program yang telah berjalan.

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Lebih dari itu, kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk memperoleh pembinaan, melakukan evaluasi, serta berkonsultasi demi meningkatkan kualitas pelaksanaan program PKK.

“Bagi kami, kehadiran Ibu beserta rombongan bukanlah semata-mata sebagai ajang pemeriksaan, melainkan menjadi wadah pembinaan, evaluasi, dan konsultasi yang sangat berharga bagi peningkatan kualitas pelaksanaan program PKK, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan keluarga,” ujarnya, Jumat 13 November 2026.

Helmiah menjelaskan, melalui proses monitoring dan evaluasi ini, TP PKK Kabupaten Bogor dapat melihat secara langsung perkembangan serta hasil dari program kerja yang selama ini telah dijalankan.

Selain mengukur pencapaian, kegiatan tersebut juga membantu mengidentifikasi berbagai kekurangan dan hambatan yang masih dihadapi.