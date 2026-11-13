282.500 Butir Obat Keras Disita di Bogor, Polisi Buru Pemiliknya

Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung bersama jajaran saat mengamankan ratusan ribu butir obat terlarang. Foto : Billy/Radar Bogor.

RADAR BOGOR – Sebanyak 282.500 butir obat keras jenis tramadol diamankan jajaran Polres Bogor dari sebuah rumah di Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

Dalam pengungkapan kasus obat keras di Bogor, polisi turut mengamankan seorang pria berinisial MS.

Advertisement Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengatakan, pengungkapan kasus obat keras bermula ketika petugas mengamankan MS di kediamannya.

Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan ratusan ribu butir tramadol yang disimpan dalam sejumlah wadah.

Advertisement Barang bukti tersebut terdiri dari satu kardus besar berwarna cokelat berisi 241 plastik bening dengan total 241.000 butir tramadol.

Selain itu, polisi menyita enam botol besar berwarna kuning berisi 3.500 kapsul tramadol, serta 90 botol kecil berwarna hijau yang berisi 9.000 butir obat serupa.

Petugas juga menemukan satu plastik hitam berisi 29.000 butir tramadol. Dengan demikian, total barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 282.500 butir.

“Selanjutnya enam botol besar warna kuning berisikan obat tramadol 3.500 kapsul dan 90 botol kecil warna hijau berisikan obat tramadol dengan total 9.000 butir,” ungkap Arfan, Jumat, 13 November 2026.

Dijanjikan Upah Rp1,8 Juta

Dari hasil pemeriksaan, MS mengaku obat-obatan tersebut merupakan barang titipan seorang pria berinisial J. MS disebut menerima upah sebesar Rp1,8 juta untuk menyimpan barang tersebut.