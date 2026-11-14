Kepala Desa Bantarsari Bogor Kelola Pesantren Gratis, 12 Santri Belajar hingga Kuliah

RADAR BOGOR – Di tengah kesibukannya memimpin Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor Lukmanul Hakim memilih tetap meluangkan waktu untuk mengabdikan diri di bidang pendidikan dan keagamaan.

Selain menjabat sebagai kepala Desa Bantarsari Bogor, Lukman juga menjadi pembina yayasan sekaligus pengelola Pesantren Cahaya Quran yang dirintisnya. Pesantren tersebut mulai menerima santri pada tahun ajaran 2026-2027.

Saat ini, terdapat 12 santri yang menimba ilmu di pesantren Kepala Desa Bantarsari tersebut. Mereka datang dari berbagai daerah, mulai dari Bogor, Bekasi, Lampung hingga Aceh.

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Menariknya, Lukman tidak memungut biaya pendidikan kepada para santrinya.

Mereka mendapatkan pendidikan selama tujuh tahun, mulai jenjang SMA sederajat hingga perguruan tinggi.

Advertisement “Namanya Pesantren Cahaya Quran, para santri dibekali ilmu Quran, bahasa Arab, Inggris, dan diwajibkan hafal Quran,” tutur Lukman kepada Radar Bogor.

Dakwah di Tengah Kesibukan

Tak hanya mengurus pemerintahan desa dan pesantren, Lukman juga aktif dalam kegiatan keagamaan di wilayah Rancabungur.

Ia menjadi pembina di sejumlah masjid sekaligus turut mengajarkan ilmu Tahsin dan Tikrar kepada para lansia.

Aktivitas tersebut menjadi bagian dari upayanya untuk tetap memberikan manfaat bagi masyarakat di tengah kesibukannya sebagai kepala desa.

Lukman juga kerap diminta mengisi khotbah di sejumlah masjid di wilayah Kabupaten maupun Kota Bogor.