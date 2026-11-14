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Kabupaten Bogor

Viral Air Kali Cikadu Bogor Berubah Pink, Polisi Turun Cek Lokasi

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Penulis: Muhammad Ali
Pemeriksaan Kali Cikadu yang sempat berwarna pink di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jumat, 13 November 2026. Foto: Polsek for Radar Bogor
Pemeriksaan Kali Cikadu yang sempat berwarna pink di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jumat, 13 November 2026. Foto: Polsek for Radar Bogor

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RADAR BOGOR – Air Kali Cikadu di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, mendadak menjadi perhatian setelah videonya yang menunjukkan air berwarna merah muda atau pink viral di media sosial.

Menindaklanjuti informasi tersebut, jajaran Polsek Gunung Putri bersama unsur TNI, mitra Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bogor, dan perangkat lingkungan mengecek langsung kondisi Kali Cikadu pada Jumat, 13 November 2026 sekitar pukul 13.30 WIB.

Kapolsek Gunung Putri, Kompol Hillal Adi Imawan, mengatakan pengecekan dilakukan untuk memastikan kondisi terkini aliran Kali Cikadu Bogor sekaligus menindaklanjuti dugaan pencemaran yang disampaikan masyarakat.

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Dari hasil pemeriksaan sementara, air Kali Cikadu saat petugas datang sudah tidak lagi terlihat berwarna merah muda.

Kondisi tersebut diduga turut dipengaruhi hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut pada malam sebelumnya.

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Namun, Hillal menegaskan, perubahan warna yang sudah tidak terlihat saat pemeriksaan belum bisa menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa tidak terjadi pencemaran.

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“ Kami merespons setiap informasi dan aduan masyarakat, termasuk dugaan pencemaran lingkungan. Pengecekan ini merupakan langkah awal untuk mengetahui kondisi di lapangan,” ujarnya kepada Radar Bogor, Jumat, 13 November 2026.

Polisi Telusuri Aktivitas Perusahaan

Dalam pengecekan tersebut, polisi juga mendata sejumlah perusahaan yang diketahui memanfaatkan aliran Kali Cikadu.

Di antaranya PT Dusaspun yang bergerak di bidang produksi beton, PT Novel di bidang produksi farmasi, PT ATS yang bergerak di bidang manufaktur bahan kimia, serta PT UAD yang memproduksi deterjen dan kosmetik.

Meski demikian, keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut belum dapat dikaitkan sebagai penyebab perubahan warna air.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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