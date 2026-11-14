2.000 Kader Karang Taruna Kabupaten Bogor Disiapkan untuk Advokasi Warga

RADAR BOGOR– Karang Taruna Kabupaten Bogor menyiapkan hampir 2.000 kader untuk membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan sosial. Ribuan kader tersebut telah mengikuti Sekolah Advokasi yang digelar di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.

Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Heri Gunawan, mengatakan program tersebut dirancang untuk membekali kader dengan kemampuan melakukan pendampingan dan advokasi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Materi yang diberikan pada Karang Taruna Kabupaten Bogor mencakup sejumlah isu strategis, mulai dari advokasi hukum, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan perempuan dan anak.

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"Kita menghadirkan langsung praktisi dalam kegiatan sekolah advokasi itu. Sehingga, para kader yang sudah mengikuti sekolah advokasi diharapkan mampu melakukan advokasi dalam setiap permasalahan masyarakat," ungkapnya, Sabtu, 14 November 2026.

Bantu Warga Akses Layanan Kesehatan

Advertisement Heri menjelaskan, Sekolah Advokasi lahir dari kepedulian Karang Taruna terhadap berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, tidak sedikit masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme dan layanan yang telah disediakan pemerintah.

Namun, keterbatasan pemahaman masyarakat kerap menjadi penghambat.

Salah satu contohnya adalah akses terhadap layanan kesehatan gratis.

Heri menilai, masih ada warga yang belum memahami prosedur untuk memanfaatkan program Universal Health Coverage (UHC) yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bogor.

"Pak Bupati Bogor sudah memberikan program UHC yang 100 persen kesehatan gratis, cukup dengan KTP masyarakat bisa mengakses kesehatan tersebut. Diharapkan para kader mampu mengadvokasi itu," imbuhnya.