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Kabupaten Bogor

HUT ke-10 RS Asyifa Leuwiliang Bogor, Lapangan Mini Soccer Jadi Penggerak Ekonomi Warga

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Penulis: Wildan Hidayat
Bukan sekadar rumah sakit, RS Asyifa bangun mini soccer.
Bukan sekadar rumah sakit, RS Asyifa bangun mini soccer.

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RADAR BOGOR – Perayaan satu dekade perjalanan Rumah Sakit (RS) Asyifa Leuwiliang, Kabupaten Bogor tidak hanya diisi dengan seremoni ulang tahun. 

Momentum istimewa tersebut, dimanfaatkan untuk menghadirkan fasilitas olahraga yang diharapkan mampu mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar.

Melalui pembangunan lapangan mini soccer di Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, RS Asyifa ingin menciptakan ruang kebersamaan antara tenaga kesehatan (nakes), masyarakat, serta berbagai elemen lingkungan sekitar.

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Lapangan tersebut, diharapkan tidak sekadar menjadi tempat berolahraga, tetapi juga menjadi pusat aktivitas sosial yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Ketua panitia peringatan HUT ke-10 RS Asyifa Leuwiliang yang juga Wakil Direktur RS Asyifa, Budi Rahmat mengatakan, pembangunan fasilitas olahraga itu merupakan salah satu bentuk kepedulian rumah sakit terhadap lingkungan sekitar.

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Menurutnya, keberadaan lapangan mini soccer diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menjalani pola hidup sehat sekaligus memperkuat tali silaturahmi.

"Ini merupakan hari jadi RS Asyifa Leuwiliang yang ke-10. Kami membangun lapangan mini soccer agar mampu menjalin silaturahmi dengan masyarakat sekitar serta memberikan dorongan kepada warga untuk lebih gemar berolahraga," ujar Budi, Sabtu 14 November 2026.

Satu Dekade Mengabdi, Perluas Manfaat untuk Masyarakat

Budi menjelaskan, peringatan HUT ke-10 RS Asyifa jatuh pada 5 November 2026. 

Sepanjang perjalanan satu dekade tersebut, rumah sakit berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan dan membantu masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.

Pembangunan lapangan mini soccer menjadi salah satu wujud upaya memperluas kontribusi rumah sakit. 

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Editor : Lucky Lukman Nul Hakim
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