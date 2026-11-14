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Kabupaten Bogor

Anggota DPR Asep Wahyuwijaya Soroti Posisi Dekopinda di Kabupaten Bogor

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya.

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RADAR BOGOR – Penguatan koperasi di Kabupaten Bogor dinilai tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah. 

Dukungan terhadap organisasi yang selama ini menjadi penggerak dan pembina gerakan koperasi di daerah juga perlu mendapat perhatian serius.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, saat menghadiri Sosialisasi Pemberdayaan dan Optimalisasi Potensi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Hotel Duta Berlian, Kabupaten Bogor, Sabtu 14 November 2026.

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Dalam kesempatan tersebut, Asep menyoroti kedudukan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor. 

Ia mengkritik penempatan Dekopinda dalam nomenklatur bantuan APBD yang disejajarkan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

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Menurut legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) yang akrab disapa Kang AW itu, pengelompokan tersebut menunjukkan, peran strategis Dekopinda dalam membina dan mengembangkan gerakan koperasi belum sepenuhnya dipahami pemerintah daerah.

Asep Minta Dekopinda Jadi Mitra Strategis Pemkab Bogor

Asep menegaskan, Dekopinda memiliki posisi penting dalam membangun kekuatan koperasi di daerah. 

Organisasi tersebut dinilai mempunyai peran dalam membina koperasi yang sudah terbentuk sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kebersamaan.

Ia menilai keberadaan Dekopinda seharusnya memperoleh perhatian dan dukungan yang sepadan dengan organisasi kemasyarakatan maupun kepemudaan lainnya, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam (PUI), dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Menurutnya, koperasi saat ini telah menjadi bagian dari agenda strategis pembangunan ekonomi nasional. 

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Editor : Siti Dewi Yanti
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