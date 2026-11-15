Cegah Pasien Terlantar, Dinkes Kabupaten Bogor Siapkan Klinik Rawat Inap di Puskesmas

RADAR BOGOR – Pemkab menyiapkan langkah untuk mengurangi kepadatan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit.

Salah satunya melalui rencana pembangunan sejumlah klinik utama rawat inap yang ditempatkan di lingkungan puskesmas.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty, mengatakan fasilitas rawat inap di Puskesmas itu dirancang untuk memperkuat pelayanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus menjadi penghubung antara puskesmas dan rumah sakit.

Advertisement Menurutnya, pengembangan layanan kesehatan tidak hanya berfokus pada rumah sakit, tetapi juga harus mengoptimalkan fasilitas pelayanan di tingkat bawah, termasuk puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu).

"Kita juga mengoptimalkan pelayanan yang paling dekat masyarakat. Contohnya, Pustu Puskesmas kemudian kita juga sedang merancang untuk mengadakan atau membuat satu beberapa klinik utama rawat inap yang bisa menjadikan perantara antara puskesmas dengan rumah sakit," ungkapnya, Minggu 15 November 2026.

Fusia menjelaskan, keberadaan klinik rawat inap tersebut diharapkan dapat membantu menangani pasien yang membutuhkan perawatan tanpa harus langsung menuju rumah sakit.

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Dengan begitu, beban pelayanan di IGD rumah sakit dapat dikurangi dan penumpukan pasien bisa diminimalkan.

Bupati Bogor Minta Fasilitas IGD RSUD Diperluas

Selain menyiapkan klinik rawat inap di puskesmas, Dinkes Kabupaten Bogor juga mendapat arahan dari Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk memperluas fasilitas pelayanan IGD di setiap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Langkah tersebut dilakukan agar kapasitas pelayanan darurat semakin memadai dan seluruh pasien yang datang bisa memperoleh penanganan sesuai kebutuhan.

"Sehingga kita harapkan tidak ada lagi pasien yang terlantar atau pasien yang tidak terlayani di IGD," imbuhnya.