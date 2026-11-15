‎Muscab GM FKPPI Kabupaten Bogor, Ketua Terpilih Harus Bersinergi Dengan Pemerintah

RADAR BOGOR – Bupati Bogor Rudy Susmanto berharap kepengurusan baru Generasi Muda (GM) Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri atau FKPPI Kabupaten Bogor mampu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah.

Sinergi tersebut dinilai penting agar organisasi dapat berjalan searah dengan kebijakan dan program pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.



Pesan itu disampaikan Rudy setelah menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) ke-X GM FKPPI 10.04 Kabupaten Bogor yang berlangsung di Gedung DPD KNPI Kabupaten Bogor, Minggu 15 November 2026.



Rudy menegaskan, siapa pun yang nantinya dipercaya menjadi Ketua Pengurus Cabang (PC) GM FKPPI Kabupaten Bogor harus mampu menjalin kerja sama serta menyelaraskan langkah organisasi dengan pemerintah.



"Kami berpesan hanya satu, siapapun yang terpilih menjadi ketua PC GM FKPPI Kabupaten Bogor, tentu harus bersinergi selaras dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata Rudy.



Terkait proses pemilihan ketua dalam Muscab X tersebut, Rudy menyatakan menyerahkan sepenuhnya mekanisme dan keputusan kepada pihak penyelenggara.

Advertisement Ia berharap sosok yang terpilih nantinya mampu membawa perubahan positif dan memberikan dampak yang lebih besar bagi organisasi maupun masyarakat.



Menurut Rudy, keberadaan organisasi tidak cukup hanya ditandai dengan terbentuknya kepengurusan.

Organisasi harus terus bergerak, berkembang, serta mampu mengambil peran yang sejalan dengan arah pembangunan pemerintah.



"Jadi ini bukan hanya sekedar organisasi. Organisasi harus hidup, harus tumbuh dan beriringan, selaras sejalan dengan kebijakan-kebijakan dan program-program yang dicanangkan di pusat maupun daerah," jelasnya.



Rudy juga mengingatkan seluruh anggota GM FKPPI agar senantiasa menjaga komitmen kebangsaan.

Sebagai putra-putri keluarga TNI dan Polri yang tergabung dalam FKPPI, mereka diminta tidak mengabaikan kepentingan bangsa dan negara.