Atlet Grasstrack Kabupaten Bogor Ibrahim dan Kafinov Sumbang Emas di Porprov Jabar 2026

RADAR BOGOR – Crosser Kabupaten Bogor menunjukkan performa gemilang pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) XV 2026. ‎ Duet M Kafinov Adiyat Prayata dan Ibrahim Kholilullah berhasil mempersembahkan medali emas bagi Kontingen Kabupaten Bogor pada nomor grasstrack beregu modifikasi 155cc. ‎ ‎Pertandingan yang berlangsung di Sirkuit Grasstrack Gelora Pakansari, Cibinong, Sabtu, 14 November 2026 berlangsung penuh tantangan. Kondisi lintasan tanah yang basah akibat cuaca menjadi ujian tersendiri bagi para pembalap dalam menjaga keseimbangan, kecepatan, dan konsistensi selama balapan.

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‎Meski menghadapi kondisi lintasan yang tidak mudah serta persaingan ketat dari pembalap berbagai daerah di Jawa Barat, Kafinov dan Ibrahim mampu tampil maksimal hingga berhasil mengamankan posisi tertinggi dan menyumbangkan medali emas untuk Kabupaten Bogor.

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‎Tak hanya emas, M. Kafinov Adiyat Prayata juga berhasil menambah perolehan medali dengan meraih perak pada nomor grasstrack perorangan STD 155cc. Hasil tersebut menjadi bukti konsistensi dan kemampuan crosser Kabupaten Bogor dalam menghadapi persaingan di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

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‎Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kabupaten Bogor, Aan Triana Al Muharom, menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya terhadap perjuangan seluruh pembalap yang telah memberikan kontribusi medali bagi Kontingen Kabupaten Bogor.

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‎"Kita bangga dengan perjuangan para pembalap kita, dan bisa mempersembahkan medali bagi kontingen Kabupaten Bogor," kata Aan, Minggu, November 2026.

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‎Pada Porprov Jabar XV 2026, IMI Kabupaten Bogor menurunkan 13 pembalap yang berlaga pada tiga kategori, yakni road race, grasstrack, dan mini 4WD.

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‎Hingga saat ini, cabang olahraga balap motor telah mengumpulkan total enam medali, terdiri dari satu emas, tiga perak, dan dua perunggu.

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‎Raihan tersebut diharapkan semakin memotivasi para atlet untuk terus menunjukkan kemampuan terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Bogor di Porprov Jabar XV 2026. (abl)