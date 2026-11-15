Bupati Bogor Perkuat Sinergi Melalui Kehadiran Batalyon Teritorial Pembangunan di Jasinga

RADAR BOGOR – Kehadiran Batalyon Teritorial Pembangunan di Kecamatan Jasinga mendapat sambutan positif dari Bupati Bogor Rudy Susmanto.

Bupati menyebut keberadaan satuan TNI tersebut memiliki arti penting, tidak hanya untuk memperkuat pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan, tetapi juga mendukung percepatan pembangunan serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat Bogor bagian barat.

Hal tersebut disampaikan Rudy ketika mendampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dalam kunjungan kerja ke Brigif TP 58/Jayasingawarman di Kecamatan Jasinga, Jumat, 13 November 2026.

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Dalam kesempatan tersebut, Rudy menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kementerian Pertahanan atas kebijakan penempatan batalyon di wilayah Jasinga.

“Kehadiran TNI di wilayah tersebut sangat strategis mengingat Jasinga berbatasan langsung dengan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sekaligus menjadi bagian dari wilayah terluar Kabupaten Bogor,” ujar Rudy melalui keterangannya di laman resmi Pemerintah Kabupaten Bogor.

Advertisement Menurutnya, posisi Jasinga yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menjadikan kawasan tersebut memiliki nilai strategis. Terlebih, wilayah itu termasuk bagian terluar Kabupaten Bogor sehingga membutuhkan perhatian dari sisi pengamanan dan pertahanan.

Rudy menjelaskan, luas wilayah serta besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor membuat penguatan keamanan perlu menjangkau hingga kawasan perbatasan. Dengan adanya personel TNI di Jasinga, masyarakat diharapkan semakin merasakan perlindungan dan kenyamanan, sekaligus mendapat dukungan dari sisi pertahanan negara.

Namun, ia menegaskan bahwa tugas Batalyon Teritorial Pembangunan tidak hanya berkaitan dengan keamanan. Satuan tersebut juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan masyarakat.

Ruang kolaborasi itu mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pengembangan potensi ekonomi lokal. Sejumlah sektor yang dinilai berpeluang mendapat dorongan antara lain pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan, perikanan, serta peternakan.

Rudy memandang keterlibatan TNI dalam pembangunan sebagai bentuk perluasan kontribusi dalam kehidupan masyarakat. Selain menjalankan fungsi utama menjaga kedaulatan negara, TNI diharapkan dapat menjadi mitra berbagai elemen dalam mendukung kemajuan daerah.