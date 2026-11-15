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Kabupaten Bogor

Ruko Bubur di Cariu Bogor Kebakaran, Diduga Korsleting Listrik

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Penulis: Muhammad Ali
Ruko bubur kebakaran di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. (Dok. Damkar Kabupaten Bogor)
Ruko bubur kebakaran di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. (Dok. Damkar Kabupaten Bogor)

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RADAR BOGOR – Sebuah ruko yang digunakan untuk berjualan bubur di Kampung Cariu, Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor kebarakan pada Sabtu, 14 November 2026 sekitar pukul 18.15 WIB.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa mengatakan, api membesar hanya dalam hitungan detik sehingga dikhawatirkan merambat ke bangunan lain di sekitarnya.

"Kebakaran ruko bubur diduga terjadi karena konsleting listrik yang menyambar ke bahan mudah terbakar dalam hitungan detik api sudah membesar dan melahap 70 persen bangunan," ujar Yudi kepada Radar Bogor, Minggu, 15 November 2026.

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Mengetahui kejadian tersebut, warga sekitar langsung bergegas mendatangi Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sektor Cariu untuk meminta bantuan petugas.

Menerima laporan itu, lanjut dia, petugas Damkar Sektor Cariu langsung meluncur ke lokasi menggunakan satu unit mobil pemadam Merapi 21 untuk melakukan penanganan.

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Namun, karena kondisi api masih menyala dan persediaan air mulai menipis, petugas kemudian mengerahkan satu unit mobil water supply Merapi 39 untuk membantu proses pemadaman.

"Situasi akhir api berhasil dipadamkan, anggota dilapangan dalam kondisi aman dan pemilik ataupun karyawan bubur dalam kondisi aman," tandasnya. (Cr1)

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Editor : Eka Rahmawati
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