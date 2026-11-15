Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kabupaten Bogor

Viral Dugaan Pungli di Jembatan Bailey Wika Bogor, Polisi Cek Lokasi

M
Penulis: Muhammad Ali
Polsek Gunung Putri saat memberikan imbauan kepada warga yang ikut berjaga di Jembatan Bailey, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. (Dok. Polsek Gunung Putri)
Polsek Gunung Putri saat memberikan imbauan kepada warga yang ikut berjaga di Jembatan Bailey, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. (Dok. Polsek Gunung Putri)

Advertisement

RADAR BOGOR – Dugaan pungutan liar (pungli) di Jembatan Bailey Wika yang berada di kawasan perbatasan Kecamatan Gunung Putri dan Klapanunggal, Kabupaten Bogor menjadi sorotan setelah videonya beredar di media sosial. 

Sejumlah pengendara sepeda motor diduga dimintai uang saat hendak melintasi Jembatan Bailey Wika.

Menanggapi informasi yang viral itu, Kapolsek Gunung Putri Kompol Hillal Adi Imawan menjelaskan, lokasi dalam video yang viral merupakan wilayah hukum Kecamatan Klapanunggal.

Advertisement

"Video viral itu TKP Klapanunggal," ujar Kompol Hillal saat dikonfirmasi Radar Bogor Minggu, 15 November 2026.

Baca Juga: Ruko Bubur di Cariu Bogor Kebakaran, Diduga Korsleting Listrik

Meski lokasi kejadian berada di wilayah Klapanunggal, Kompol Hillal menyebut pihaknya tetap melakukan antisipasi di wilayah Gunung Putri. 

Advertisement

Terlebih, lanjut dia, akses jembatan itu berada di kawasan perbatasan dua kecamatan.

"Kalau di Gunung Putri kami sudah imbau, jangan sampai ada pungli, kalaupun kami bakal sikat dan tindak," tegasnya.

Kompol Hillal juga meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan tindakan pemaksaan, ancaman, maupun intimidasi oleh oknum yang meminta uang.

"Jika ada yang memaksa, mengancam, mengintimidasi lapor kami lewat 110," tandasnya. (Cr1)

Advertisement
Editor : Eka Rahmawati
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Viral Air Kali Cikadu Bogor Berubah Pink, Polisi Turun Cek Lokasi

Viral Air Kali Cikadu Bogor Berubah Pink, Polisi Turun Cek Lokasi

Air Kali Cikadu di Gunung Putri Bogor sempat viral karena berubah pink. Polisi turun mengecek lokasi dan menelusuri dugaan pencemaran.

Viral Video Remaja Bawa Sajam di Tlajung Udik Gunung Putri Bogor, Polisi Cek Lokasi

Viral Video Remaja Bawa Sajam di Tlajung Udik Gunung Putri Bogor, Polisi Cek Lokasi

Video remaja berkumpul sambil membawa senjata tajam (sajam) di sekitar Situ Tlajung Udik Gunung Putri Kabupaten Bogor viral.

Pria Beratribut Porprov Ngamuk di Air Mancur Bogor Viral, Koni Jawa Barat Beri Pesan Tegas

Pria Beratribut Porprov Ngamuk di Air Mancur Bogor Viral, Koni Jawa Barat Beri Pesan Tegas

Koni Jawa Barat menanggapi peristiwa viral pria beratribut Porprov ngamuk di salah satu rumah makan kawasan Air Mancur Kota Bogor.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer