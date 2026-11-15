Viral Dugaan Pungli di Jembatan Bailey Wika Bogor, Polisi Cek Lokasi

RADAR BOGOR – Dugaan pungutan liar (pungli) di Jembatan Bailey Wika yang berada di kawasan perbatasan Kecamatan Gunung Putri dan Klapanunggal, Kabupaten Bogor menjadi sorotan setelah videonya beredar di media sosial.

Sejumlah pengendara sepeda motor diduga dimintai uang saat hendak melintasi Jembatan Bailey Wika.

Menanggapi informasi yang viral itu, Kapolsek Gunung Putri Kompol Hillal Adi Imawan menjelaskan, lokasi dalam video yang viral merupakan wilayah hukum Kecamatan Klapanunggal.

Advertisement "Video viral itu TKP Klapanunggal," ujar Kompol Hillal saat dikonfirmasi Radar Bogor Minggu, 15 November 2026.

Meski lokasi kejadian berada di wilayah Klapanunggal, Kompol Hillal menyebut pihaknya tetap melakukan antisipasi di wilayah Gunung Putri.

Advertisement Terlebih, lanjut dia, akses jembatan itu berada di kawasan perbatasan dua kecamatan.

"Kalau di Gunung Putri kami sudah imbau, jangan sampai ada pungli, kalaupun kami bakal sikat dan tindak," tegasnya.

Kompol Hillal juga meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan tindakan pemaksaan, ancaman, maupun intimidasi oleh oknum yang meminta uang.