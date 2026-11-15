Rumah Tumbuh Hidroponik, Cara Seru Kenalkan Pertanian Modern di Cibinong Bogor

RADAR BOGOR – Bertani tak selalu harus berhadapan dengan tanah dan lahan yang luas.

Di Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rumah Tumbuh Hidroponik (RTH) memperkenalkan cara bercocok tanam yang lebih modern sekaligus membuka ruang belajar bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Berlokasi di Jalan Komplek Pendidikan Terpadu, RTH mengembangkan budidaya tanaman menggunakan sistem hidroponik, yaitu metode menanam tanpa menggunakan media tanah.

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Kegiatan ini dibina oleh Meutia, yang turut mengarahkan pengembangan pertanian di lingkungan tersebut.

Di tempat ini, pengunjung tidak hanya bisa melihat tanaman tumbuh dengan metode hidroponik.

Advertisement Mereka juga berkesempatan mengenal prosesnya secara langsung, mulai dari menanam bibit, merawat tanaman, hingga menikmati hasil panen.

Kehadiran RTH menjadi salah satu upaya mengenalkan pertanian dengan pendekatan yang lebih dekat dan menarik.

Terlebih, kegiatan bercocok tanam dapat menjadi pengalaman belajar yang memperkenalkan proses produksi pangan sekaligus pentingnya menjaga lingkungan.

Manfaatkan Barang Bekas untuk Media Tanam

Beragam tanaman dibudidayakan di Rumah Tumbuh Hidroponik. Selada menjadi salah satu sayuran yang ditanam, selain cabai rawit dan tomat.

Ada hal menarik dari cara RTH mengembangkan tanaman cabai rawit dan tomat.