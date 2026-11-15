Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kabupaten Bogor

Rumah Tumbuh Hidroponik, Cara Seru Kenalkan Pertanian Modern di Cibinong Bogor

S
Penulis: Siti Dewi Yanti
Rumah Tumbuh Hidroponik (RTH) di Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor perkenalkan cara bercocok tanam yang lebih modern. (foto: Didan Dwi Herdian)
Rumah Tumbuh Hidroponik (RTH) di Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor perkenalkan cara bercocok tanam yang lebih modern. (foto: Didan Dwi Herdian)

Advertisement

RADAR BOGOR – Bertani tak selalu harus berhadapan dengan tanah dan lahan yang luas. 

Di Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rumah Tumbuh Hidroponik (RTH) memperkenalkan cara bercocok tanam yang lebih modern sekaligus membuka ruang belajar bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Berlokasi di Jalan Komplek Pendidikan Terpadu, RTH mengembangkan budidaya tanaman menggunakan sistem hidroponik, yaitu metode menanam tanpa menggunakan media tanah. 

Advertisement

Baca Juga: Bertahan Sejak 2012, Surabi Duren Galuga Bogor Punya 100 Varian

Kegiatan ini dibina oleh Meutia, yang turut mengarahkan pengembangan pertanian di lingkungan tersebut.

Di tempat ini, pengunjung tidak hanya bisa melihat tanaman tumbuh dengan metode hidroponik. 

Advertisement

Mereka juga berkesempatan mengenal prosesnya secara langsung, mulai dari menanam bibit, merawat tanaman, hingga menikmati hasil panen.

Kehadiran RTH menjadi salah satu upaya mengenalkan pertanian dengan pendekatan yang lebih dekat dan menarik. 

Terlebih, kegiatan bercocok tanam dapat menjadi pengalaman belajar yang memperkenalkan proses produksi pangan sekaligus pentingnya menjaga lingkungan.

Manfaatkan Barang Bekas untuk Media Tanam

Beragam tanaman dibudidayakan di Rumah Tumbuh Hidroponik. Selada menjadi salah satu sayuran yang ditanam, selain cabai rawit dan tomat.

Ada hal menarik dari cara RTH mengembangkan tanaman cabai rawit dan tomat. 

Advertisement
Editor : Siti Dewi Yanti
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Anggota DPRD Kota Bogor Dorong Ketahanan Pangan, Warga Tegallega Dilatih Budidaya Hidroponik

Anggota DPRD Kota Bogor Dorong Ketahanan Pangan, Warga Tegallega Dilatih Budidaya Hidroponik

Perkuat ketahanan pangan, Anggota DPRD Kota Bogor Tri Riyanto Andhika Putra bersama Disnaker beri pelatihan hidroponik kepada warga.

Wisata Petik Melon Hidroponik Gramapuri Persada Cibitung: Sensasi Panen Melon Premium Langsung dari Kebun

Wisata Petik Melon Hidroponik Gramapuri Persada Cibitung: Sensasi Panen Melon Premium Langsung dari Kebun

Wisata Petik Melon Hidroponik Gramapuri Persada Cibitung, panen raya 25 Juli 2026, harga Rp45 ribu per kilogram.

Atlet Dance Sport Kota Bogor Tutup Keran Medali di Porprov Jabar 2026, Bawa Pulang 2 Emas

Atlet Dance Sport Kota Bogor Tutup Keran Medali di Porprov Jabar 2026, Bawa Pulang 2 Emas

Atlet dance sport Kota Bogor meraih 2 medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer