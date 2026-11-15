Ayah dan Anak di Cigudeg Bogor Ditangkap karena Diduga Edarkan Sabu

RADAR BOGOR - Polsek Cigudeg Polres Bogor menangkap tiga pelaku diduga terkait peredaran narkotika jenis sabut di Desa Wargajaya, Cigudeg.

Dari ketiga pelaku, dua di antaranya merupakan ayah dan anak yang diamankan tepat saat berada di kediamannya.

Kapolsek Cigudeg AKP Ade Kamsa mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas peredaran narkoba di wilayah tersebut.

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Saat dilakukan penggerebekan, polisi menemukan sejumlah barang bukti di antaranya enam plastik berisi paket sabu, plastik kosong, serta sebuah timbangan.

"Yang mau diedarkan ada enam plastik, dari barang bukti tersebut, diduga kuat mereka pengendar," tegas AKP Ade Kamsa, Minggu, 15 November 2026.

Advertisement Dari hasil pemeriksaan, dua dari tiga pelaku merupakan masih satu keluarga yakni ayan dan anak. Sementara satu pelaku lainnya disebut baru selesai menjalani rehabilitasi di Bandung. Namun yang bersangkutan kembali terlibat dalam kasus narkotika.

"Dia baru keluar habis direhabilitasi di Bandung, sekitar enam bulan lalu, lalu dia bermain lagi," ungkap Ade.

Saat ini, polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap peran masing-masing dari ketiga pelaku, termasuk asal-usul barang bukti dan dugaan jaringan peredaran yang lebih besar.

Polsek Cigudeg menegaskan bahwa tidak akan memberikan toleransi terhadap peredaran narkotika maupun obat-obatan terlarang di wilayah hukumnya.

Terlebih, pemberantasan narkoba menjadi salah satu fokus kepolisian mulai dari tingkat pusat hingga kewilayahan.