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Kabupaten Bogor

Nyamar Jadi Tukang Bakso, Kapolsek Cileungsi Tangkap Terduga Pengedar Narkoba di Bogor

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Penulis: Muhammad Ali
Kapolsek Cileungsi Kompol Edison saat menyamar sebagai tukang bakso untuk menangkap pengedar narkoba. (Dok. Polsek Cileungsi)
Kapolsek Cileungsi Kompol Edison saat menyamar sebagai tukang bakso untuk menangkap pengedar narkoba. (Dok. Polsek Cileungsi)

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RADAR BOGOR – Aksi tak biasa dilakukan Kapolsek Cileungsi Kompol Edison dalam mengungkap dugaan peredaran obat-obatan terlarang dan narkoba. 

Kapolsek turun langsung menyamar sebagai tukang bakso keliling demi membongkar aktivitas peredaran narkoba di wilayah hukumnya.

Penyamaran itu menjadi strategi jajaran Polsek Cileungsi Polres Bogor untuk mengungkap aktivitas peredaran obat-obatan terlarang yang meresahkan masyarakat.

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Dengan menyamar sebagai pedagang bakso, Kompol Edison bersama anggotanya menyasar Kampung Sawah, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

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"Dalam operasi tersebut, kami berhasil mengamankan empat orang yang diduga terlibat dalam peredaran obat-obatan terlarang dan narkotika," ujar Kompol Edison kepada Radar Bogor, Minggu, 15 November 2026.

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Dari hasil penggeledahan, Polsek Cileungsi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba. Di antaranya obat-obatan terlarang yang disimpan di dalam kantong plastik serta narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam tas.

Tak hanya itu, lanjut Kompol Edison, polisi juga mengamankan dua paket ganja yang diduga siap diedarkan.

"Dari keseluruhan pengungkapan, Polsek Cileungsi menyita sekitar 2.800 butir obat-obatan terlarang, satu paket narkotika sintetis, serta dua paket ganja," ungkapnya.

Keempat orang yang diamankan bersama seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolsek Cileungsi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kompol Edison menegaskan, pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang dan narkotika menjadi perhatian serius kepolisian. Sebab, penyalahgunaan barang tersebut dapat merusak kesehatan serta mengancam masa depan generasi muda.

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Editor : Eka Rahmawati
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