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Kabupaten Bogor

Pria Ditemukan Tertimbun Sampah di Sungai Cisadane Gunung Sindur Bogor, Polisi Ungkap Berbagai Fakta

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Penulis: Lucky Lukman Nul Hakim
Petugas mengevakuasi jenazah pria di Sungai Cisadane, Gunung Sindur, Bogor.
Petugas mengevakuasi jenazah pria di Sungai Cisadane, Gunung Sindur, Bogor.

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RADAR BOGOR - Seorang warga yang tengah memancing ikan di bantaran Sungai Cisadane, kawasan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor dikejutkan oleh pemandangan tak biasa. 

Di antara tumpukan sampah di tepi sungai, terlihat bagian tangan manusia yang ternyata merupakan jenazah seorang pria tanpa identitas.

Penemuan tersebut terjadi pada Sabtu 14 November 2026. 

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Salah seorang warga awalnya, tidak menyangka benda yang terlihat menyembul dari tumpukan sampah itu merupakan bagian tubuh manusia.

Setelah memastikan temuannya, warga segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak terkait. 

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Petugas kepolisian bersama unsur pemerintah setempat dan warga kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi.

Kapolsek Gunung Sindur, AKP Ucup Supriyatna mengatakan, jenazah yang ditemukan merupakan seorang laki-laki yang diperkirakan berusia 35 hingga 40 tahun. 

Hingga Minggu 15 November 2026, identitas korban masih belum diketahui.

"Korban Mr X, laki-laki, kurang lebih usianya diperkirakan antara 35-40 tahun, jadi identitasnya belum diketahui. Lokasi temuannya di pinggir atau bantaran Sungai Cisadane," kata Ucup kepada Radar Bogor, Minggu 15 November 2026.

Berawal dari Warga yang Sedang Memancing

Ucup menjelaskan, penemuan jasad tersebut bermula ketika Ajat sedang memancing seorang diri di sekitar bantaran Sungai Cisadane.

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Editor : Lucky Lukman Nul Hakim
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