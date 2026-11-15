‎Arnold Leasa Terpilih sebagai Ketua GM FKPPI Kabupaten Bogor

RADAR BOGOR - Arnold Leasa resmi terpilih secara aklamasi memimpin Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) Kabupaten Bogor periode 2026-2031. ‎ ‎Arnold terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Cabang (Muscab) GM FKPPI 10.04 Kabupaten Bogor, di Gedung Pemuda-KNPI, Cibinong, Kabupaten Bogor pada Minggu, 15 November 2026. ‎ Arnold Leasa menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan kepada dirinya untuk memimpin organisasi. ‎ ‎Menurutnya, musyawarah cabang ini bukan sekadar acara rutin organisasi untuk memilih pemimpin, melainkan momen penting bagi organisasi untuk melakukan evaluasi, menyatukan visi, dan merencanakan langkah ke depan bagi organisasi yang dipimpinnya.

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‎Arnold yang akrab disapa Anong juga menyampaikan bahwa, tugas sebagai pemimpin organisasi sebesar GM FKPPI, tidaklah mudah.

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‎Namun, ia meyakini dengan kebersamaan GM FKPPI Kabupaten Bogor bisa berkembang dan solid.

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‎Anong juga menegaskan, dirinya akan merangkul seluruh anggota dan kader GM FKPPI, setelah pelaksanaan muscab.

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‎Sebab, Anong menyadari, setiap pelaksanaan muscab ada saja ketidaksepahaman antar pengurus maupun anggota.

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Namun lanjut Anong, hal itu wajar yang terpenting dirinya ingin kembali menggandeng dan merangkul seluruh keluarga besar, baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa untuk bersama-sama membesarkan GM FKPPI Kabupaten Bogor.

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‎Anong juga akan berkonsolidasi menjalin komunikasi dengan seluruh koramil, dan mengajak seluruh anggota keluarga TNI-Polri untuk bisa bergabung dengan FKPPI.

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‎“Saya ingin menjadikan GM FKPPI Kabupaten Bogor, maju, besar dan solid,” tuturnya.

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‎Ia juga menyampaikan, organisasi yang dipimpinnya siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dan mengawal seluruh kebijakan bupati dan wakil bupati, demi mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bogor.

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‎“Saya akan bersinergi dengan pemerintah daerah, untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bogor,” imbuhnya.

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‎Terlebih, ia memiliki pengalaman panjang sebagai pengurus dan pernah menjabat sebagai sekretaris di GM FKPPI Kabupaten Bogor.

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‎Selain di organisasi kepemudaan putra-putri TNI-Polri tersebut, Arnold juga aktif berkecimpung di sejumlah organisasi masyarakat lainnya. (abl).