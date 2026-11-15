Elf Angkut Rombongan Wisatawan Terperosok di Puncak Dua Sukamakmur Bogor
Kendaraan yang membawa rombongan warga untuk berwisata itu diduga tidak kuat melintasi jalan menanjak. Akibatnya, kendaraan bergerak mundur hingga akhirnya masuk ke dalam parit.
Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Ares Rahman mengatakan, kendaraan itu dikemudikan sopir berinisial AK. Saat kejadian, Elf tengah melintas di jalur menanjak sebelum akhirnya mengalami insiden.
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"Pada saat kendaraan tersebut akan melintas ke jalur yang menanjak, kemudian tidak kuat menanjak, lalu kemudian bergerak mundur, sehingga langsung masuk ke parit," ujarnya kepada Radar Bogor, Minggu, 15 November 2026.
Ia mengungkapkan, akibat kecelakaan tersebut, empat orang dilaporkan mengalami luka-luka. Sementara itu, petugas kepolian masih melakukan penanganan dan proses evakuasi di lokasi kejadian.
Ares menjelaskan, proses evakuasi sengaja rencanakan berlangsung pada malam hari. Keputusan itu mempertimbangkan kondisi arus lalu lintas di jalur Puncak Dua menuju Citeureup dan sekitarnya yang masih relatif padat.
Menurutnya, apabila evakuasi dilakukan pada siang maupun sore hari, dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas sekaligus membahayakan keselamatan pengguna jalan.
"Berdasarkan pertimbangan keselamatan tersebut, maka evakuasi kami laksanakan pada malam hari," pungkasnya. (Cr1)
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