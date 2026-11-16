Dulu Keliling Pukul Piring di Tenjo Bogor, Kini Bakso Malingping Mamah Ani Diburu Pembeli

RADAR BOGOR - Bunyi sendok yang dipukulkan ke piring, pernah menjadi cara Ani menarik perhatian calon pembeli.

Dengan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, ia menawarkan bakso Malingping kepada masyarakat.

Kini, perjuangan itu mulai membuahkan hasil.

Advertisement Pelanggan justru, datang sendiri untuk menikmati bakso racikannya di Kedai Rindu Mamah Ani, kawasan Kota Podomoro Tenjo, Kabupaten Bogor.

Perjalanan usaha kuliner ini, menjadi cerita menarik tentang ketekunan seorang pelaku UMKM dalam membangun bisnis dari nol.

Advertisement Dengan modal awal hanya Rp1 juta, Ani mulai merintis usaha bakso Malingping pada 24 Juni 2025.

Keputusannya berjualan bakso Malingping juga bukan tanpa alasan.

Ani melihat peluang di kawasan Kota Podomoro Tenjo, karena saat itu belum ada penjual yang menawarkan jenis bakso tersebut.

Kesempatan itu kemudian dimanfaatkan untuk menghadirkan pilihan kuliner yang berbeda bagi masyarakat sekitar.

Melihat Peluang Bakso Malingping di Podomoro Tenjo

Kedai Rindu Mamah Ani hadir dengan menawarkan bakso Malingping sebagai produk andalannya.