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Kabupaten Bogor

Mahasiswa IPB Edukasi Ayah di Bogor soal Gizi Anak, Cegah Risiko Underweight Sejak Dini

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Penulis: Fikri Rahmat Utama
Program edukasi bertajuk Ayah Terlibat, Baduta Sehat yang digelar mahasiswa Program Studi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi. (Foto: Panitia for Radar Bogor)
Program edukasi bertajuk Ayah Terlibat, Baduta Sehat yang digelar mahasiswa Program Studi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi. (Foto: Panitia for Radar Bogor)

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RADAR BOGOR – Keterlibatan ayah dalam pengasuhan ternyata memiliki peran penting untuk memastikan anak mendapatkan asupan gizi yang cukup.

Tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, ayah juga perlu ikut memantau pola makan serta pertumbuhan anak, terutama pada usia bawah dua tahun (baduta).

Pentingnya peran tersebut menjadi perhatian mahasiswa Program Studi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi (MIJMG) Angkatan 61, Sekolah Vokasi IPB University.

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Mereka menggelar penyuluhan bertema Edukasi Gizi Seimbang dan Peningkatan Peran Ayah dalam Penanganan Underweight pada Anak Baduta di Aula Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Sabtu 14 November 2026.

Ketua Pelaksana, M. Rasya Rafsanzani, menjelaskan kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan pengetahuan keluarga mengenai pemenuhan kebutuhan gizi anak.

Selain itu, penyuluhan ini bertujuan mendorong para ayah agar lebih aktif terlibat dalam pengasuhan sekaligus memantau perkembangan buah hati.

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Kegiatan tersebut diikuti 20 peserta yang berasal dari lima desa, yaitu Cibitung Kulon, Cibitung Wetan, Gunung Picung, Gunung Sari, dan Pamijahan.

Pesertanya terdiri atas ayah, ibu, serta anggota keluarga laki-laki yang mendampingi atau mewakili ayah dalam kegiatan penyuluhan.

Untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, mahasiswa mengadakan evaluasi melalui pre-test sebelum penyampaian materi dan post-test setelah edukasi selesai. Selain itu, dilakukan pula pengukuran berat badan dan tinggi badan anak.

Para peserta juga memperoleh leaflet yang memuat informasi mengenai prinsip gizi seimbang serta pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan.

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Editor : Yosep Awaludin
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