Kapolsek Parungpanjang Bogor Turun ke Sekolah, Ada Tujuan Besar

RADAR BOGOR – Tawuran antarpelajar di Kabupaten Bogor, masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius.

Untuk mencegah generasi muda terjerumus dalam aksi kekerasan dan berbagai perilaku negatif, Kapolsek Parungpanjang, Kompol Muhamad Taufik, memilih turun langsung ke lingkungan sekolah.

Salah satunya melalui kegiatan menjadi pembina upacara di SMK Mulia Buana yang merupakan wilayah hukum Polsek Parungpanjang, Kabupaten Bogor.

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Tidak sekadar mengikuti upacara bendera, kehadiran polisi tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan kamtibmas sekaligus mengajak para pelajar menjaga masa depan mereka.

Di hadapan siswa dan siswi, Kompol Muhamad Taufik mengingatkan sejumlah ancaman yang perlu dihindari remaja, mulai dari tawuran, penyalahgunaan narkoba, hingga pergaulan bebas.

Advertisement Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendekatkan kepolisian dengan masyarakat melalui program "Polisi Bersama Masyarakat" yang dicanangkan Kapolri.

Kapolsek Ingatkan Pelajar Jangan Terlibat Tawuran

Dalam arahannya, Kompol Muhamad Taufik menyoroti maraknya keterlibatan pelajar tingkat SMA dalam aksi tawuran di berbagai wilayah.

Ia mengingatkan, tindakan tersebut bukan sekadar kenakalan remaja.

Tawuran dapat membawa konsekuensi hukum dan menimbulkan kerugian besar, baik bagi pelaku, keluarga, maupun lingkungan sekolah.

Menurutnya, pelajar harus mampu menjaga diri dan tidak mudah terpengaruh ajakan teman atau kelompok yang mengarah pada tindakan kekerasan.