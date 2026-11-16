Satgas MBG Sisir Dapur SPPG Gunungsindur Bogor, Ini Hasil Temuannya

RADAR BOGOR - Kesiapan dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor, mulai diperiksa satu per satu.

Langkah ini dilakukan Satuan Tugas (Satgas) MBG Kecamatan Gunungsindur untuk memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi ketentuan dan standar operasional yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kegiatan verifikasi dan validasi (verval) tersebut menyasar berbagai aspek penting, mulai dari kelengkapan administrasi, fasilitas penunjang, utilitas hingga standar operasional dapur.

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Tim yang turun langsung ke lapangan terdiri dari unsur Pemerintah Kecamatan Gunungsindur, Puskesmas Suliwer, Puskesmas Gunungsindur, serta tim analis.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gunungsindur, Ibnu Ghofur, mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan BGN dan Satgas MBG Kabupaten Bogor.

Advertisement "Kami melakukan pengecekan dan peninjauan langsung terhadap berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh dapur-dapur SPPG. Ini sesuai arahan dari BGN dan tim Satgas MBG Kabupaten Bogor," ungkap Ibnu Ghofur, Senin 16 November 2026.

16 Dapur SPPG Jadi Sasaran Verifikasi

Ibnu menjelaskan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan setiap dapur SPPG telah memenuhi persyaratan yang ditentukan BGN.

Tidak hanya dokumen administrasi, tim juga mengecek kesiapan fasilitas dan berbagai kebutuhan operasional.

Dari total 16 dapur SPPG yang berada di wilayah Kecamatan Gunungsindur, sebanyak tiga dapur telah menjalani pemeriksaan pada hari tersebut.

Menurut Ibnu, hasil pengecekan sementara menunjukkan kondisi yang cukup baik. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kelengkapan yang perlu disempurnakan oleh pengelola dapur.