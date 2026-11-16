RSUD R Moh Noh Nur Leuwiliang Bogor Gencar Edukasi Pencegahan dan Penanganan Obesitas pada HKN 2026

RADAR BOGOR – Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 pada 12 November 2026, RSUD R Moh Noh Nur Leuwiliang Kabupaten Bogor mengintensifkan edukasi kesehatan kepada masyarakat mengenai upaya mencegah dan menangani kelebihan berat badan hingga obesitas.

Edukasi tersebut disampaikan dengan mengacu pada pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Langkah ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga keseimbangan metabolisme tubuh serta mengenali risiko kesehatan akibat penumpukan lemak berlebih.

Advertisement Mengacu pada definisi WHO, obesitas merupakan kondisi penumpukan lemak secara berlebihan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Meski demikian, kondisi overweight atau berat badan berlebih tidak serta-merta menunjukkan seseorang telah mengalami obesitas.

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Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan menggunakan indikator yang sesuai untuk mengetahui status berat badan seseorang.

Advertisement Dalam sosialisasi tersebut, RSUD Leuwiliang turut menjelaskan sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelebihan berat badan dan obesitas, salah satunya melalui pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT).

Berdasarkan klasifikasi Asia Pasifik WHO tahun 2000, kategori IMT normal berada pada rentang 18,5–22,9 kg/m². Sementara itu, kategori overweight berada di angka 23–24,9 kg/m², obesitas tingkat I sebesar 25–29,9 kg/m², dan obesitas tingkat II apabila IMT mencapai 30 kg/m² atau lebih.

Selain IMT, pemeriksaan obesitas sentral dapat dilakukan dengan mengukur lingkar perut. Batas lingkar perut yang dianjurkan adalah maksimal 90 sentimeter untuk laki-laki dan 80 sentimeter bagi perempuan.

Rumah sakit juga mengingatkan bahwa obesitas bukan sekadar persoalan penampilan atau peningkatan berat badan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular, termasuk penyakit jantung koroner, hipertensi, stroke, diabetes melitus tipe 2, hingga gangguan pernapasan ketika tidur atau sleep apnea.

Risiko kesehatan lainnya meliputi perlemakan hati, peningkatan kadar asam urat, asma, serta sejumlah jenis kanker. Karena itu, pengendalian berat badan perlu menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan dalam jangka panjang.