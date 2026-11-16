Bukan Sekadar Menghafal Al-Qur'an, Kampoong Ecopreneur Bogor Siapkan Generasi Pengusaha Muslim

RADAR BOGOR – Kampoong Ecopreneur di Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, mulai memasuki babak baru dengan menyambut 24 mahasantri tahfizh ecopreneur dari berbagai daerah di Indonesia.

Peresmian yang berlangsung pada Sabtu 14 November 2026 tersebut menjadi langkah awal pembentukan generasi penghafal Al-Qur'an yang memiliki jiwa kepemimpinan, karakter kuat, dan kemandirian ekonomi berbasis lingkungan.

Mengusung tema Housewarming: Melepas Rindu, Merangkul Cahaya, kegiatan ini diikuti para santri terpilih yang berasal dari 22 kota dan 11 provinsi.

Advertisement Mereka akan menjalani pendidikan intensif selama dua tahun di lingkungan Kampoong Ecopreneur.

Program pendidikan tersebut tidak hanya berorientasi mencetak hafiz Al-Qur'an.

Para mahasantri juga akan dibimbing untuk memahami dan mengamalkan kandungan ayat-ayat suci dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan kemampuan kepemimpinan.

Serta mempersiapkan diri menjadi entrepreneur yang mandiri dan peduli terhadap lingkungan.

Pendiri Kampoong Ecopreneur, Jamil Azzaini, mengungkapkan rasa syukur dan haru saat menyambut langsung kedatangan para mahasantri dari berbagai penjuru Indonesia.

Ia mengaku terkesan melihat semangat dan harapan besar yang dibawa para generasi muda tersebut.

“Melihat wajah-wajah penuh harapan itu dan mendengar impian mereka, hati saya bergetar. Sebuah mimpi yang selama ini kami perjuangkan, hari ini mulai menjadi kenyataan,” ujar Jamil Azzaini.