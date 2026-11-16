Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kabupaten Bogor

Bukan Sekadar Menghafal Al-Qur'an, Kampoong Ecopreneur Bogor Siapkan Generasi Pengusaha Muslim

Y
Penulis: Yosep Awaludin
24 mahasantri tahfizh saat mengikuti kegiatan di Kampoong Ecopreneur Bogor.
24 mahasantri tahfizh saat mengikuti kegiatan di Kampoong Ecopreneur Bogor.

Advertisement

RADAR BOGOR – Kampoong Ecopreneur di Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, mulai memasuki babak baru dengan menyambut 24 mahasantri tahfizh ecopreneur dari berbagai daerah di Indonesia.

Peresmian yang berlangsung pada Sabtu 14 November 2026 tersebut menjadi langkah awal pembentukan generasi penghafal Al-Qur'an yang memiliki jiwa kepemimpinan, karakter kuat, dan kemandirian ekonomi berbasis lingkungan.

Mengusung tema Housewarming: Melepas Rindu, Merangkul Cahaya, kegiatan ini diikuti para santri terpilih yang berasal dari 22 kota dan 11 provinsi.

Advertisement

Mereka akan menjalani pendidikan intensif selama dua tahun di lingkungan Kampoong Ecopreneur.

Program pendidikan tersebut tidak hanya berorientasi mencetak hafiz Al-Qur'an.

Para mahasantri juga akan dibimbing untuk memahami dan mengamalkan kandungan ayat-ayat suci dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan kemampuan kepemimpinan.

Advertisement

Baca Juga: Muncul Keterangan 'KKS Tidak Bisa Digunakan', KPM Bansos Tahap 4 Cek Penyebabnya

Serta mempersiapkan diri menjadi entrepreneur yang mandiri dan peduli terhadap lingkungan.

Pendiri Kampoong Ecopreneur, Jamil Azzaini, mengungkapkan rasa syukur dan haru saat menyambut langsung kedatangan para mahasantri dari berbagai penjuru Indonesia.

Ia mengaku terkesan melihat semangat dan harapan besar yang dibawa para generasi muda tersebut.

“Melihat wajah-wajah penuh harapan itu dan mendengar impian mereka, hati saya bergetar. Sebuah mimpi yang selama ini kami perjuangkan, hari ini mulai menjadi kenyataan,” ujar Jamil Azzaini.

Advertisement
Editor : Yosep Awaludin
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Kajian Agama di Alam Kampoong Ecopreneur Diserbu Peminat, Peserta Datang dari Jambi hingga Jember

Kajian Agama di Alam Kampoong Ecopreneur Diserbu Peminat, Peserta Datang dari Jambi hingga Jember

Kajian agama “Sejenak, Kita Pulang” di Kampoong Ecopreneur Bogor diserbu peminat. Peserta datang dari Jambi, Jember hingga Indramayu.

Petani Bogor Siap Tembus Pasar Ekspor, Kampoong Ecopreneur Kembangkan Budidaya Ubi Ungu ke Malaysia dan Singapura

Petani Bogor Siap Tembus Pasar Ekspor, Kampoong Ecopreneur Kembangkan Budidaya Ubi Ungu ke Malaysia dan Singapura

Kampoong Ecopreneur bersama DT Peduli dan IPB University berkolaborasi meningkatkan kesejahteraan petani melalui komoditas bernilai ekonomi

Dorong Ekspor Ubi Ungu, DT Peduli Kucurkan Rp973 Juta untuk Kampoong Ecopreneur Bogor 

Dorong Ekspor Ubi Ungu, DT Peduli Kucurkan Rp973 Juta untuk Kampoong Ecopreneur Bogor 

DT Peduli menyalurkan bantuan Rp973 juta kepada Kampoong Ecopreneur di Leuwisadeng, Bogor, untuk mendukung ekspor ubi ungu petani lokal.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer