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Kabupaten Bogor

Pemkab Bogor Siapkan Sistem Pencegahan Kebakaran Berbasis Digital

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Penulis: Muhammad Ali
Bupati Bogor Rudy Susmanto saat menyampaikan keterangan kepada wartawan Senin, 16 November 2026. (Muhammad Ali/Radar Bogor)
Bupati Bogor Rudy Susmanto saat menyampaikan keterangan kepada wartawan Senin, 16 November 2026. (Muhammad Ali/Radar Bogor)

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RADAR BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyiapkan sistem pencegahan kebakaran atau early warning system berbasis digital untuk mengantisipasi potensi kebakaran di sejumlah wilayah.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan sistem digital itu telah disiapkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor. 

Keberadaannya diharapkan dapat memperkuat langkah mitigasi sekaligus mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.

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"Jadi, sistem digital tersebut adalah menginventarisasi perusahaan-perusahaan besar yang ada se-Kabupaten Bogor, beberapa titik yang berpotensi untuk kita melakukan pencegahan terjadi kebakaran," ujar Rudy kepada Radar Bogor Senin, 16 November 2026.

Ia menjelaskan, early warning system akan terus dikembangkan dan disempurnakan pada 2027 mendatang. 

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Rudy memaparkan, keberadaan sistem tersebut juga menjadi bagian dari penguatan peran pemadam kebakaran. Sebab, tugas petugas Damkar tidak hanya sebatas melakukan pemadaman ketika api sudah membesar.

Lebih dari itu, Damkar juga harus berperan aktif dalam mengidentifikasi berbagai potensi bahaya dan melakukan langkah antisipasi agar kebakaran tidak sampai terjadi.

"Jadi, dengan adanya early warning system, kebakaran di Kabupaten Bogor mudah-mudahan dapat diminimalisir," tandasnya. (Cr1)

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Editor : Eka Rahmawati
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