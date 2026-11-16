Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kabupaten Bogor

Kali Cikadu di Gunung Putri Bogor Berubah Jadi Pink, DLH Telusuri Penyebabnya

M
Penulis: Muhammad Ali
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Teuku Mulya saat menyampaikan keterangan kepada wartawan. (Muhammad Ali/Radar Bogor)
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Teuku Mulya saat menyampaikan keterangan kepada wartawan. (Muhammad Ali/Radar Bogor)

Advertisement

RADAR BOGOR – Fenomena perubahan warna air Kali Cikadu di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, menjadi merah muda atau pink bukan kali pertama terjadi.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor menduga perubahan warna tersebut diduga dipicu pembuangan limbah biang cat ke aliran sungai.

Kepala DLH Kabupaten Bogor Teuku Mulya mengatakan pihaknya saat ini tengah menelusuri sumber pencemaran yang diduga berasal dari aktivitas pembuangan limbah di sekitar aliran Kali Cikadu.

Advertisement

"Kita lagi susuri perusahaan yang melakukan pencemaran," ujarnya kepada Radar Bogor, Senin, 16 November 2026.

Baca Juga: Pemkab Bogor Siapkan Sistem Pencegahan Kebakaran Berbasis Digital

Menurutnya, perubahan warna air menjadi pink sudah beberapa kali terjadi. Dari penelusuran sementara, terdapat dugaan aktivitas pembuangan bahan pewarna atau biang cat ke aliran sungai.

Advertisement

"Iya (sudah sering). Ada yang buang biang cat," ungkapnya.

Meski demikian, berdasarkan pengecekan di lokasi, pihaknya tidak menemukan ikan yang mati di aliran Kali Cikadu.

Teuku juga menyebut perubahan warna air menjadi pink tidak berbahaya. Kendati demikian, penelusuran tetap dilakukan untuk memastikan sumber limbah yang menyebabkan perubahan warna air tersebut.

"Enggak ada (ikan mati). Nggak (berbahaya)," pungkas Teuku.

Sementara itu, Kapolsek Gunung Putri, Kompol Hillal Adi Imawan mengungkapkan, terdapat sejumlah perusahaan yang diketahui memanfaatkan aliran Kali Cikadu.

Advertisement
Editor : Eka Rahmawati
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Viral Air Kali Cikadu Bogor Berubah Pink, Polisi Turun Cek Lokasi

Viral Air Kali Cikadu Bogor Berubah Pink, Polisi Turun Cek Lokasi

Air Kali Cikadu di Gunung Putri Bogor sempat viral karena berubah pink. Polisi turun mengecek lokasi dan menelusuri dugaan pencemaran.

Modal Rp1 Juta, Anita Tekuni Bisnis Seblak di Tenjolaya Bogor

Modal Rp1 Juta, Anita Tekuni Bisnis Seblak di Tenjolaya Bogor

Berawal dari modal Rp1 juta, Anita merintis usaha seblak sejak 2023 di Tenjolaya, Bogor. Kini omzet mencapai lebih dari Rp3 juta per bulan

Pemkab Bogor Siapkan Sistem Pencegahan Kebakaran Berbasis Digital

Pemkab Bogor Siapkan Sistem Pencegahan Kebakaran Berbasis Digital

Pemkab Bogor menyiapkan sistem pencegahan kebakaran berbasis digital dalam mencegah potensi kebakaran.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer