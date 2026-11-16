Kali Cikadu di Gunung Putri Bogor Berubah Jadi Pink, DLH Telusuri Penyebabnya

RADAR BOGOR – Fenomena perubahan warna air Kali Cikadu di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, menjadi merah muda atau pink bukan kali pertama terjadi.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor menduga perubahan warna tersebut diduga dipicu pembuangan limbah biang cat ke aliran sungai.

Kepala DLH Kabupaten Bogor Teuku Mulya mengatakan pihaknya saat ini tengah menelusuri sumber pencemaran yang diduga berasal dari aktivitas pembuangan limbah di sekitar aliran Kali Cikadu.

Advertisement "Kita lagi susuri perusahaan yang melakukan pencemaran," ujarnya kepada Radar Bogor, Senin, 16 November 2026.

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Menurutnya, perubahan warna air menjadi pink sudah beberapa kali terjadi. Dari penelusuran sementara, terdapat dugaan aktivitas pembuangan bahan pewarna atau biang cat ke aliran sungai.

Advertisement "Iya (sudah sering). Ada yang buang biang cat," ungkapnya.

Meski demikian, berdasarkan pengecekan di lokasi, pihaknya tidak menemukan ikan yang mati di aliran Kali Cikadu.

Teuku juga menyebut perubahan warna air menjadi pink tidak berbahaya. Kendati demikian, penelusuran tetap dilakukan untuk memastikan sumber limbah yang menyebabkan perubahan warna air tersebut.

"Enggak ada (ikan mati). Nggak (berbahaya)," pungkas Teuku.

Sementara itu, Kapolsek Gunung Putri, Kompol Hillal Adi Imawan mengungkapkan, terdapat sejumlah perusahaan yang diketahui memanfaatkan aliran Kali Cikadu.