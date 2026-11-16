‎Operasi Zebra Lodaya 2026, Ini Daftar Pelanggaran Lalu Lintas yang Disasar Polres Bogor

RADAR BOGOR - Polres Bogor mulai menggelar Operasi Zebra Lodaya 2026. Operasi Lodaya mulai dilaksanakan pada Senin, 16 hingga 29 November 2026 di wilayah Kabupaten Bogor. ‎ ‎Kasat Lantas Polres Bogor AKP Afif Widhi Ananto mengatakan, Operasi Zebra Lodaya tahun 2026 menekankan terhadap kedisplinan bagi pengendara. ‎ ‎"Kedua adalah peningkatan keselamatan dalam berkendara yang ketiga adalah persiapan menjelang pelaksanaan libur natal dan tahun baru," kata AKP Afif, Senin, 16 November 2026.

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‎Dalam operasi kali ini, kata dia, Polres Bogor menerjunkan 101 personal yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor.

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‎Menurutnya, penindakan yang dilakukan bagi pengendara yang melanggar, difokuskan melalui Etle atau tilang elektronik.

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‎"Jadi untuk tilang yang manual seperti razia itu porsinya kecil, namun apabila ditemukan pengendara yang tidak menggunakan helm, melawan arus dan membahayakan secara langsung, maka dapat juga dilakukan penilangan secara manual," terangnya.

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‎Selain itu, AKP Afif menyebut, untuk pelaksanaan operasi zebra lodaya, polisi juga menekankan kegiatan yang preemtif dan preventif.

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‎Seperti menyambangi ke sekolah untuk memberikan sosialisasi terkait dengan keselamatan berlalu lintas.

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‎"Lalu menghadirkan komunitas-komunitas masyarakat seperti ojek, Kamtibmas untuk sama-sama mensosialisasikan terkait dengan keselamatan lalu lintas," ujarnya.

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‎Dengan gelaran operas zebra Lodaya 2026 ini, polisi menghimbau kepada masyarakat yang berkendara di Kabupaten Bogor agar mematuhi peraturan lalu lintas.

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‎"Kedua agar melengkapi kendaraanya dengan helm, surat-surat dan tetap mengutamakan keselamatan dan etika dalam berkendara," pungkasnya. (abl)