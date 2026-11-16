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Kabupaten Bogor

Kecelakaan di Cileungsi Bogor, Adik Meninggal, Kakak Luka Berat

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Penulis: Muhammad Ali
Satlantas Polres Bogor saat melakukan olah TKP kecelakaan di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. (Satlantas Polres Bogor)
Satlantas Polres Bogor saat melakukan olah TKP kecelakaan di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. (Satlantas Polres Bogor)

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RADAR BOGOR – Perjalanan kakak beradik di Perumahan Griya Cileungsi 1, Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, berujung duka. 

Sepeda motor yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan tunggal setelah menabrak tembok rumah kosong, Minggu, 15 November 2026 sekitar pukul 20.40 WIB.

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Akibat kecelakaan tersebut, sang kakak mengalami luka berat, sedangkan adiknya meninggal dunia setelah sempat mendapatkan penanganan medis di rumah sakit.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Arif Rahman menjelaskan korban merupakan pengendara berinisial EAP yang berboncengan dengan adiknya, EN. Keduanya mengendarai sepeda motor dari arah gerbang luar Perumahan Griya Cileungsi 1 menuju ke dalam perumahan.

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"Setibanya di tempat kejadian kehilangan kendali bergerak lurus ke depan dan menabrak tembok rumah kosong, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal," ujarnya kepada Radar Bogor, Senin, 16 November 2026.

Menurutnya, benturan itu mengakibatkan EAP mengalami patah tulang pada bagian kaki kiri. Sementara itu, EN mengalami luka terbuka pada bagian kepala.

"Kemudian pengendara dibawa ke RSUD RH Satibi Cileungsi, sedangkan penumpangnya dibawa ke RS Hermina dan meninggal dunia," tandasnya. (Cr1)

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Editor : Eka Rahmawati
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